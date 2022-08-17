В селе Бирлик Жарминского района открылась новая мечеть.

Здание мечети оформлено и возведено в соответствии с современными требованиями. В нём предусмотрены молитвенные и лекционные комнаты для мужчин и женщин.

Священнослужители и руководство района поздравили жителей села с этим светлым событием и призвали всех к единству и сплочённости, а также пожелали, чтобы новая мечеть стала не только местом поклонения, но и объектом культурно-просветительного, духовного образования и воспитания.

Аким Бирликского сельского округа Нурлыбек Нургалиев выразил благодарность меценатам, совершившим доброе дело. Большой вклад в строительство мечети внёс Максат Абдыкарыұлы.

В честь знаменательного события для сельчан устроили праздник, накрыли щедрый дастархан.

На мероприятии в поэтическом состязании сошлись известные айтыскеры – Ринат Заитов, Казырет Бердыхан, Дидар Камиев, Шугаип Сезимхан, подарив зрителям хорошее настроение.

Завершением торжества стала конная гонка, в которой приняли участие жители района разного возраста. В соревнованиях по аламан-байге и тайской гонке победили сильнейшие, завоевав специальные призы.

Бахыт Сарсембаева

Жарминский район