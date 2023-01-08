Новая ферма в селе Привольном

В аграрно-промышленном секторе Восточного Казахстана особое внимание уделяется комплексному развитию молочного животноводства, производству необходимого сырья и готовой молочной продукции.

По официальной информации, в прошлом году на 46 молочно-товарных фермах региона произведено более 80 тысяч тонн молока.

На протяжении целого ряда лет с подачи руководства региона реализуется проект по модернизации имеющихся и строительству новых молочно-товарных ферм, пунктов приёма и закупки молочного сырья у населения, а также увеличению загрузки местных молокоперерабатывающих предприятий, расширению рынка сбыта продукции в РК.

Большой вклад в общее дело вносят труженики Уланского района, где успешно действуют современные фермы, молокозаводы, на которых в прошлом году побывали депутаты Сената Парламента Республики Казахстан, а также представители руководства профильных министерств и ведомств страны.

Подобный опыт региона по обеспечению внутреннего рынка молочными продуктами по достоинству оценён и рекомендуется для масштабирования в других областях.

Накануне 2023 года в селе Привольном Уланского района открылась новая молочно-товарная ферма, рассчитанная на 300 голов. Тем самым дойное поголовье в этом хозяйстве получило пополнение, что должно обернуться в перспективе дальнейшим увеличением объёмов производства молочного сырья, глубокой переработки и выпуска готовой продукции.

Глава ведущего хозяйства «Багратион» Александр Воропай в ходе строительства новой молочно-товарной фермы ещё прошлой весной поделился с журналистами местных и региональных СМИ планами по развитию важной отрасли. Об этапах возведения животноводческих построек, оснащении технологическим оборудованием, формировании дойного стада на ферме он подробно рассказал в ходе посещения молочного блока, земельных угодий с зерновыми и кормовыми культурами.

– В нашем коллективе стараемся все вопросы решать в комплексе, – отметил глава хозяйства. – Особое значение имеет обеспечение животных кормами, поэтому даже рядом с фермами земля используется по максимуму. Рядом размещаются посевы подсолнечника, а чуть дальше – сеяные травы на поливе.

Добавим, сельские труженики во все сезоны заняты основными работами в отраслях растениеводства, животноводства, в социальной сфере, потому столь важен и дорог каждый день или час. Наряду с этим, в коллективе во главе с руководителем хозяйства при поддержке коллег, ветеранов отрасли под самый занавес 2022 года введена в строй новая ферма.

В торжественной церемонии открытия знакового для всех объекта приняли участие руководство Уланского района, представители КХ «Багратион», а также гости. По официальной информации районного акимата, это событие войдёт в историю хозяйства, которое хорошо известно не только в районе и области, но далеко за его пределами.

– Новая молочно-товарная ферма рассчитана на 300 голов крупного рогатого скота, и здесь планируется получать высокие надои с каждой головы, – сказал аким Уланского района Ренат Курмамбаев. – Крестьянское хозяйство «Багратион» является одним из ведущих сельхозпредприятий региона, которое обеспечивает работой население трёх сёл – Митрофановки, Привольного, Пролетарки – и производит продукцию, популярную во всей стране. Мы рады, что здесь созданы новые рабочие места, и я уверен, что крестьянское хозяйство будет расти и развиваться. Желаю процветания и благодарю Александра Васильевича и Василия Григорьевича за постоянную помощь и поддержку, которую они оказывают родному району.

Поясним от редакции, что речь идёт сразу о двух представителях семейной династии Воропаев – младшем и старшем. Вообще, с сельским хозяйством и родной землёй они связаны уже в четвёртом поколении. И ещё хотелось бы напомнить, что 2022 год стал юбилейным для главы династии. Авторитетному специалисту и руководителю, патриарху сферы АПК ВКО, кавалеру многих орденов и медалей, почётных званий Василию Григорьевичу Воропаю исполнилось 80 лет.

Специалисты хозяйства поделились информацией о том, что представляет собой новая молочно-товарная ферма, её техническое оснащение. Как и положено, была разрезана традиционная ленточка, после чего состоялся осмотр нового объекта. Характерно, что наращивание производственных мощностей в хозяйстве происходит в сегодняшних, далеко не простых условиях, когда во всём мире значительно возрастают спрос и цены на продовольственные товары. Всё это делает актуальным развитие отечественного рынка, собственного производства продуктов питания, причём натурального, органического происхождения.

В частности, на этом сделан акцент на брифинге в региональной службе коммуникаций ВКО по итогам работы сектора АПК Восточного Казахстана в 2022 году. Обеспечению продовольственной безопасности, а также стабилизации цен на социально значимые продукты питания в определённой мере способствует проведение субботних ярмарок в городах и районах области.

Таир Сапаргалиев