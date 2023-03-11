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Новая дата в календаре

11.03.2023
659

В Казахстане изменилась дата профессионального праздника педагогов.

С этого года, в соответствии с  принятым Правительством РК постановлением, в Казахстане День учителя будет отмечаться 5 октября. Об этом сообщили на официальном информационном ресурсе Премьер-министра Республики Казахстан.

Напомним, прежде День учителя в республике отмечали в первое воскресенье октября. Теперь же празднование этой даты синхронизировано с Всемирным днём учителей, который отмечается  5 октября в более чем ста странах мира.

По данным Министерства просвещения РК, на сегодня в Казахстане работают 556 тысяч педагогов дошкольного, среднего, технического и профессионального образования.

Насима Халелова

 

11.03.2023
659

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