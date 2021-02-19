Носите маски, господа

Несоблюдение масочного режима остаётся наиболее частым нарушением в Восточно-Казахстанской области.

Масочный режим остаётся в силе во всех регионах страны. На сегодняшний день отказаться от масок — это, значит, подвергнуть риску не только себя, но и всех окружающих. Пандемия коронавируса ещё не отступила, и не исключено, что случаи заболевания могут участиться. Поэтому ответственное отношение к элементарным правилам профилактики – основной ключ к успеху в борьбе с КВИ.

18 февраля в Усть-Каменогорске зарегистрировано восемь фактов нарушения ограничительного режима, установленного главным санитарным врачом области. Вместе с тем, наложен штраф по ранее выявленным нарушениям в непродовольственных и продовольственных магазинах, торговых домах, общественном транспорте.

В Семее выявлено 12 нарушений масочного режима в торговых домах, на рынках и в общественном транспорте. Составлено семь протоколов на сумму 306 285 тенге. Взыскано восемь штрафов на сумму

350 040 тенге.

В Риддере наложен один штраф на сумму 43 755 тенге за обслуживание посетителей без маски и дополнительное начисление к предыдущему штрафу на сумму 17 502 тенге, в связи с отсутствием оплаты по сокращённому производству за нахождение в общественном месте без маски.

В районе Алтай выявили восемь нарушений на торговых объектах в городе Серебрянске и поселке Новая Бухтарма.

В Глубоковском районе зарегистрировано одно нарушение масочного режима. Сумма штрафа 43 755 тенге.