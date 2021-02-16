Нормальная реакция организма

Появление вакцины против коронавирусной инфекции вызвало множество противоречивых суждений.

Однако одно известно точно – прислушиваться нужно лишь к мнению экспертов.

Заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии Министерства здравоохранения Республики Казахстан Лаззат Ералиева отмечает, что вакцина от COVID-19, как и другие, – иммунобиологический препарат, у которого есть свои противопоказания, возможные реакции и условия постановки. И каждый человек будет реагировать на неё по-своему, что объясняется индивидуальными особенностями организма.

– При введении вакцины заставляют организм человека вырабатывать антитела, возникает иммунологическая реакция, которая у разных людей может протекать по-разному, – подчеркнула Лаззат Ералиева. – Нельзя сразу говорить про побочные реакции. Надо разделять нормальные проявления иммунного ответа и нежелательные проявления после иммунизации.

По словам эксперта, в некоторых случаях после прививки может повыситься температура, а в месте введения вакцины – появиться покраснение или отёк. Это относится к нормальным реакциям организма, ведь после вакцинации в организме начинают вырабатываться антитела.

Напомним, что в Казахстане кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции началась первого февраля с использованием российской вакцины «Спутник V». 13 февраля Карагандинский фармацевтический комплекс завершил процедуру регистрации вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» на территории Республики Казахстан – она признана безопасной и эффективной. Так, Казахстан стал 27-й страной, которая одобрила применение этой вакцины. Планируется, что в конце февраля начнётся поставка около 90 тысяч доз препарата производства Карагандинского фармацевтического комплекса во все регионы страны.

Добавим, что на сегодняшний день вакцина «Спутник V» зарегистрирована в таких странах, как Россия, Беларусь, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркменистан, Венгрия, ОАЭ, Иран, Республика Гвинея, Тунис, Армения, Мексика, Никарагуа, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливан, Мьянма, Пакистан, Монголия и Бахрейн.

Казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках третьей фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты три тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Между тем казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.

Александра Исаева

Фото из открытых источников