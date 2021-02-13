Номер один 

«Торпедо» продолжает удерживать первую строчку в турнирной таблице чемпионата страны.

Очередным соперником устькаменогорцев в домашней серии игр стала карагандинская «Сарыарка». Примечательно, что перед этим команды играли в финале Кубка страны – тогда сильнее была карагандинская дружина. Поэтому у устькаменогорцев был шанс на реванш.

В первой встрече «Торпедо» отыграло преимущество в две шайбы, одержав волевую победу. Матч начался быстро и не в пользу хозяев поля – не прошло и минуты со старта, как карагандинцы организовали результативную атаку. Вскоре гости реализовали большинство, взяв ворота «Торпедо» во второй раз.

В середине матча, хозяевам поля всё же удалось навязать соперникам свою игру. Первым распечатал ворота «Сарыарки» опытный Александр Шин, направив шайбу с отрицательного угла, и почти сразу же, не дав гостям опомниться, отлично сыграли в контратаке Дмитрий Гренц и Никита Сироткин, сравняв счёт.

Победителя могла определить любая ошибка. Её и допустили гости, оставшись в меньшинстве – хоккеисты «Торпедо» успешно реализовали численное преимущество – 3:2. За три минуты до финальной сирены устькаменогорцы остались втроём, но не позволили «Сарыарке» вскрыть свою оборону.

Стремясь сравнять счёт, гости решились заменить вратаря на шестого полевого, но это дало противоположный результат – Артём Лихотников перехватил шайбу и отправил в прорыв Дмитрия Гренца, который поразил пустые ворота, поставив точку в первой игре – 4:2.

Во втором противостоянии состав устькаменогорцев претерпел изменения в связи с отъездом в сборную Казахстана Андрея Шутова, Адиля Бекетаева, Артёма Лихотникова, Дмитрия Гренца и Кирилла Савицкого. Старт матча прошёл в обоюдоострой борьбе – ни одна из команд не хотела уступать. Но на последней минуте первого периода защитник «Торпедо» Андрей Конев подключился к атаке и мощным ударом открыл счёт.

Этот гол придал бодрости устькаменогорцам, и они выдали поистине ударную вторую двадцатиминутку. Сначала Андрей Виноградов с неудобной позиции бросил в ближнюю «девятку», увеличивая разрыв. На это «Сарыарка» ответила результативной атакой – один на один с вратарём «Торпедо» вышел Кирилл Беляев, сократив отставание. Однако после оборону карагандинской команды вскрыли трижды – отличились Максим Худяков, Александр Архипов и Андрей Виноградов, оформивший дубль за секунду до конца периода.

В заключительной трети игроки «Сарыарки» смогли отыграть всего лишь одну шайбу, итог второй встречи – 5:2 в пользу «Торпедо».

– Первую игру мы начали хорошо, забили голы, были моменты для взятия ворот. Но, к сожалению, не забиваешь ты – забивают тебе. Плохо провели концовку первого периода и начало второго. Равная игра, мы могли выиграть, – отметил главный тренер ХК «Сарыарка» Евгений Королёв. – Во второй игре соперник полностью одолел нас.

«Торпедо» продолжает оставаться на верху турнирной таблицы чемпионата страны со 102 очками в 40 сыгранных матчах. Разрыв со вторым местом (где расположился «Номад») составляет 22 балла.

– Довольны содержанием игры, ребята действовали по заданию. Понравилось, что в первой игре, проигрывая 0:2, сравняли счёт и довели матч до победы, – сказал в послематчевом интервью старший тренер «Торпедо» Евгений Фадеев. – Второй матч играли без хоккеистов, приглашённых в сборную Казахстана. Ребята не растерялись, взяв игру на себя. Молодцы!

Тем временем, дела у «Алтай Торпедо» идут не так хорошо: подопечные Досжана Есиркенова в последних четырёх матчах потерпели три поражения: два от «Бейбарыса» и одно от «Актобе» (ещё одну игру с этой командой удалось выиграть в овертайме). Сейчас команда занимает одиннадцатое место в турнирной таблице.

Дамир Омаров

Фото пресс-службы ХК «Торпедо»