Ночной дозор

Недавняя трагедия, произошедшая в Жарминском районе, недалеко от города Шар, когда в результате столкновения с лошадьми на трассе погиб 21-летний парень, в который раз заставила задаться вопросом: кто отвечает за неохраняемый скот? Почему из-за халатности владельцев и табунщиков люди на трассах продолжают гибнуть или становятся инвалидами?

Напомним обстоятельства происшествия. Авария произошла на трассе Омск – Майкапчагай в Жарминском районе. Водитель автомобиля Tоyota Crown не справился с управлением и сбил трёх лошадей. В результате столкновения водитель, 21-летний парень, от полученных ран скончался на месте. Серьезно пострадали ещё четверо – пассажиры легковушки. Среди них годовалый малыш, две женщины и мужчина, которому потребовалась госпитализация.

Кто-то скажет, ДТП произошло не у нас, в Восточном Казахстане, а теперь уже в соседней области Абай. Вот только в данном случае география места происшествия особой роли не играет. Буквально за последние два-три года на территории ВКО произошло несколько дорожно-транспортных происшествий, где так или иначе фигурировали свободно пасущиеся у трассы лошади, крупный или мелкий рогатый скот.

За примерами далеко ходить не надо. Так, 13 сентября 2020 года около 21.30 на 56 км трассы Усть-Каменогорск – Самарское 44-летний водитель, управляя автомашиной марки Lada Largus, совершил наезд на полуторагодовалого жеребца. В результате ДТП водитель и его супруга получили различные травмы, кроме того, пострадавшие понесли ещё и материальный ущерб: их автомобиль нуждался в серьёзном ремонте. Кстати, в ходе разбирательства сотрудники полиции так и не установили имя владельца жеребца – на нём не было обязательной бирки с указанием клички и имени владельца. Иными словами, предъявлять претензии за нанесённый ущерб здоровью и ремонт машины было просто некому.

Похожий случай произошел 21 апреля 2021 года, когда на трассе Усть-Каменогорск – Алматы житель Жарминского района на повороте к селу Уланское Уланского района допустил наезд на лошадь, которая в ночное время без присмотра бродила по трассе республиканского значения.

Сила удара была такова, что лошадь погибла на месте, а машина нуждалась в серьёзном ремонте.

На этот раз правоохранительным органам удалось установить владельца и даже привлечь его к административной ответственности. Однако лошадь из-за нерадивого хозяина, оставившего её на произвол судьбы, погибла. И водитель понёс материальный ущерб, не считая перенесённого стресса, когда он попал в ДТП.

СМИ пошумели, штраф владелец выплатил, однако ситуация на дорогах не изменилась. Уже 8 августа того же 2021 года возле села Булак, расположенного у трассы Усть-Каменогорск – Семей, водитель ВАЗа снова посреди ночи столкнулся с табуном бесхозных лошадей. Одна из них в результате столкновения погибла на месте. К счастью, на этот раз люди не пострадали.

И вновь владельца табуна просто привлекли к административному взысканию – штрафу в размере 10 МРП. Потому что в Казахстане сложилась такая практика – в случае ДТП, где гибнет только животное, чаще всего лошадь, и нет пострадавших среди людей, сотрудники полиции составляют лишь протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 610 КоАП (нарушение установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлёкшее повреждение транспортного средства, грузов, дорог, дорожных и иных сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб). А это штраф в размере 20 МРП или лишение прав на срок до шести месяцев. Другая мера взыскания – это административный штраф по статье 408 части 2 КоАП РК за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, повлёкшее причинение ущерба здоровью и имуществу физических лиц. Санкция, предусмотренная данной статьей, – штраф в размере 10 МРП.

Что касается восстановления пострадавшего автомобиля, то тут вопрос можно решить только в судебном порядке, подав гражданский иск на владельца бесхозного скота. Конечно, если полиции всё-таки удастся установить его имя. Если же лошадь признана бесхозной, то и претензии предъявлять, получается, некому.

В ряде случаев ответственность за ДТП несёт именно водитель автомобиля, который не заметил на дороге бредущий скот. Это может произойти в том случае, если ДТП произошло на участке трассы, где была зона действия дорожных знаков 1.24 «Перегон скота» и 1.25 «Дикие животные». Вот в этом случае наезд на животное – вина водителя, который в зоне действия знака не соблюдал скоростной режим и особую осторожность.

Если подобного дорожного знака на трассе нет, а ДТП всё-таки случилось, водитель за случившееся ответственности не несёт. По крайней мере, именно так говорится в нормативном постановлении Верховного суда РК от 6 октября 2017 года за № 7 «О некоторых вопросах применения судами норм Особенной части Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях»:

«Если дорожно-транспортное происшествие, повлёкшее гибель скота и домашних животных, имело место вне зоны действия предупреждающих дорожных знаков 1.24 «Перегон скота» при отсутствии нарушения скоростного режима и других положений Правил дорожного движения, водитель транспортного средства не подлежит административной ответственности по части 1 статьи 610 КоАП.

Непосредственной причиной дорожно-транспортного происшествия при таких обстоятельствах является невыполнение владельцем скота обязанности по осуществлению надзора за животными, которая возлагается на него подпунктом 1 пункта 8 раздела 24 ПДД РК (владельцам скота не допускается оставлять животных без надзора в случаях, не исключающих их появления на дорогах с твёрдым покрытием)».

Сотрудники правоохранительных органов всех городов и районов ВКО и области Абай не устают призывать владельцев домашних животных ни в коем случае не оставлять своё «движимое имущество» без присмотра, особенно если выпас ведётся в районе дороги или скоростной трассы. Однако все увещевания и штрафы ни к чему не приводят. Животноводы продолжают халатно относиться к своему имуществу. Им проще выпустить табун лошадей в поле или увести в степь, бросить там без всякого надзора и заниматься своими делами. А чем там занимается табун – да разве ж ему до этого есть дело? Например, в Семее уже не первый год безуспешно борются с владельцами коров, которые со спокойной совестью отпускают своих бурёнок попастись на газонах и клумбах мемориального комплекса «Сильнее смерти», посвящённого памяти жертв испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне. Буквально на днях в социальных сетях Семея секретарь маслихата области Абай Куаныш Сулейменов в очередной раз поднял эту проблему, призывая владельцев животных к порядку.

«Вчера вечером, гуляя после работы на острове, был очень удивлён тем, что коровы пасутся и поедают газон, цветы и оставляют после себя навоз там, где играют дети и гуляют жители.

Хочу обратиться к службам СЭС, полиции города, ветинспекции о необходимости навести порядок в решении данного вопроса.

Держать скот можно и нужно. Но в черте своего участка, а в летнее время – на летнем пастбище! И это с моей стороны не препятствие бизнесу, а необходимость соблюдения правил и норм закона, а также проявление уважения к окружающим людям!» – написал в своем аккаунте Куаныш Сулейменов.

Вот только у горе-животноводов своя позиция: нанимать чабана для присмотра за стадом или табуном – лишние траты. Зачем платить, когда животные и сами «прекрасно» справляются с этой задачей? Ну а если и нет, то наказание за это небольшое. Так что и думать, собственно, не о чем.

Однако подумать всё-таки стоит. Если подходить к проблеме в масштабе всей страны, то количество подобных ДТП с участием животных достигает не одной сотни случаев за последние годы. И, по большому счёту, никто не несёт ответственности за произошедшее.

Екатерина Гуляева

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