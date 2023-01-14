Никто не забыт

Главе государства представлен многотомник материалов Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию Государственного советника Ерлана Карина о работе Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий.

Деятельность Государственной комиссии сосредоточена на научно-исследовательском направлении.

Членами комиссии, видными учёными, экспертами проведена масштабная работа в архивах страны, изучены закрытые фонды. Совместно с заинтересованными государственными органами ведётся работа по рассекречиванию ведомственных архивов и представлению материалов для реабилитации граждан.

Главе государства был представлен 31 том документов и материалов по истории различных категорий жертв репрессий.

В текущем году Государственная комиссия продолжит работу по изучению истории жертв репрессий, оцифровке архивных документов и формированию электронных фондов.

akorda.kz