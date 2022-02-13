Никогда не останавливайтесь на достигнутом

В Казахстане выбрали лучших преподавателей вузов страны. В этот список вошли пять преподавателей Восточно-Казахстанского технического университета.

Конкурс проводится ежегодно для повышения престижа профессии преподавателей и стимулирования их к дальнейшему развитию. В этом году в нём приняли участие свыше 700 претендентов из 76 вузов страны. Оценивались такие показатели, как разработка и публикация электронных учебных ресурсов, учебных материалов, научные публикации в отечественных и международных журналах, наличие патентов на изобретения, качество преподавания участника, его заслуги в подготовке кадров в бакалавриате, магистратуре и докторантуре.

Победителями стали 150 преподавателей из 45 казахстанских вузов. Каждый из них получил вознаграждение в размере двух тысяч МРП, или около шести миллионов тенге. Награды лучшим педагогам вручил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

В числе тех, кто вошёл в список лучших преподавателей республики, заместитель декана кафедры Школа наук о Земле Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева Индира Матайбаева. В 2006 году она окончила технический университет, после чего осталась в родном вузе преподавателем.

– Когда я поступала в университет, мыслей о геологии совершенно не было. Но в приёмной комиссии встретила профессора Бориса Дьячкова, который так интересно рассказывал об этой науке, слушала его с открытым ртом. Это и стало решающим моментом в выборе профессии, – говорит Индира Матайбаева.

С тех пор Индира Едылевна получила степень доктора PhD, приобрела международный опыт. В том числе прошла научную стажировку в университете Швеции, Музее естественной истории Лондона, принимала участие в международных конференциях и семинарах.

– На кафедре Школы наук о Земле я преподаю структурную геологию, поиск и разведку месторождений полезных ископаемых. Я не слишком публичный человек. Когда делаю какую-то работу, не ставлю цель получить награду. Просто люблю заниматься наукой. Уже четвёртый год работаю над монографией по редким металлам Восточного Казахстана и страны в целом. Думаю, она поможет в обучении определённого круга читателей, в том числе магистрантов и докторантов, – отмечает преподаватель.

В её арсенале более 20 научных работ, учебное пособие в соавторстве, работа над курсом на открытой платформе, который будет доступен студентам. На своих занятиях Индира Матайбаева старается внедрять современные методы обучения.

– Уже не актуально просто рассказывать лекции, писать на доске мелом. Необходимо применять последние мировые тренды, быть на одной волне со студентами. Ведь тогда они заинтересуются предметом. Время меняется. Каждый год нужно пересматривать свои лекции, адаптировать их в соответствии с запросами нового поколения, которое уже более мобильное, быстро реагирует на различные задания, – рассказывает Индира Едылевна.

Главный совет, который преподаватель дала своим молодым коллегам, не лениться, заниматься саморазвитием, расширять кругозор постоянно. Именно поэтому своё вознаграждение Индира Матайбаева направит на стажировку за рубежом, чтобы внедрить лучшие международные знания в процесс обучения студентов. Помимо этого, часть средств преподаватель вложит в проекты по физическому и патриотическому воспитанию молодежи, а также другие проекты, которые помогут в образовательном процессе.

На этом Индира Едылевна не останавливается. В планах до конца 2022 года стать ассоциированным профессором.

Дарья Антон