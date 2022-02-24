Ни дня без творчества

Как вызвать у ребёнка желание ежедневно ходить в детский сад?

Воспитатели детского сада-яслей № 7 «Радуга» Усть-Каменогорска с уверенностью отмечают, заинтересовать детей легко. Главное – творческий подход.

Переступив порог «Радуги», становится ясно, что здесь работают люди, для которых педагогика – не просто профессия, это образ жизни. Возглавляет коллектив опытный руководитель с незаурядными организаторскими способностями Нина Литвинова.

– Наше дошкольное учреждение открыло свои двери в 2005 году. Сегодня его посещают 275 детей от двух до пяти лет, – рассказала она. – К слову, большая часть коллектива работает со дня открытия детского сада. Все высокопрофессиональные специалисты, отдающие сердце делу воспитания и обучения детей.

Пожалуй, лучшим подтверждением этих слов является желание детей ежедневно приходить в сад. Что же их так влечёт? На первый взгляд кажется, будто день проходит в обычном режиме: завтрак, прогулка, самостоятельная игра, тихий час… Однако во второй половине дня – вариативные занятия. С них-то и начинается всё самое интересное.

– В нашем детском саду-яслях нет случайных людей, – подчеркнула Нина Литвинова. – Все творческие, работают с энтузиазмом. Ежедневно проводят занятия с детьми по развитию речи, сенсомоторных навыков, рисованию, лепке, музыкальных навыков и ритмики, воплощая на практике творческие задумки.

С самого открытия работает воспитатель Динара Бейсятова. Своё хобби – вязание – она умело вплела в образовательный процесс. Динара Бейсятова создаёт игрушки для пальчикового театра и шапочки в виде различных животных для театрализованных постановок.

Любит вязать и педагог с 30-летним стажем Айтжамал Токсамбаева. По её словам, вкрапление в работу элементов творчества позволяет не только развивать воображение, но и знакомит с традициями и обычаями разных народов.

– Это всё приобщает детей к истокам культуры народов Казахстана, – отметила Айтжамал Токсамбаева. – Я как раз работаю в этом направлении. У меня есть две авторские книги: «Приобщение дошкольников к истокам культуры Казахстана» № 1, 2. В них раскрывается, как воспитывать детей в поликультурной среде, приобщать их через устное народное творчество, игры к традициям и обычаям нашей многонациональной страны. Обязательно используем билингвальный компонент – дети знакомятся с одеждой, предметами обихода на казахском и русском языках. Я и сама люблю рукоделие: вязать, шить для кукол национальные костюмы.

Музыкальный руководитель Наталья Сабитова придумывает различные звуковые аксессуары к занятиям, которые помогают развивать у детей чувство ритма. Да и вызывают неподдельный интерес у малышни. Кстати, сама Наталья – участница фольклорного ансамбля «Бастеньки», различных ярмарок и фестивалей. Есть у неё ещё одно хобби – она шьёт национальные костюмы. В общем, талантливый человек – талантлив во всём…

– Работа с детьми предполагает творчество, – подчёркивает Наталья. – Без этого никуда. Когда видишь, что у тебя получается красиво, хочется поделиться своим умением, пробудить в них искру творчества, желание сделать что-то своими руками.

Воспитатели Салтанат Дюсембина создаёт объёмные фигуры в стиле паперкрафт, Елена Прибыткова занимается лоскутным шитьём, Светлана Таттыбаева – бисероплетением, Марина Вааль – вышивкой, Лариса Очкурова – рисованием и холодной чеканкой… Кажется, будто пришёл на выставку рукодельниц, а не в детский сад.

– Да вы ещё на утренниках у нас не были, – отметила Лариса Очкурова. – Вот там действительно настоящий фестиваль творческих идей. Мы сами занимаемся оформлением кабинетов и актового зала для тематических мероприятий. У нас есть и Емеля на печи, и сани, которые сами едут, и 3D-камин, и дорожки здоровья, и ещё много всего интересного, что заставляет удивляться не только детей, но и родителей. Хочу сказать, что наши работы не пылятся на полках, мы их задействуем в сюжетно-ролевых играх, постановках. В этом и заключается непрерывное воспитание.

«А чем же заняты дети?», – возможно, задумается читатель. Ответ на поверхности – они как губка впитывают всё, что делают педагоги. Когда ребята достигнут возраста «могу сам», то обязательно будут творить. Задача воспитателей детского сада-яслей – заложить задатки творческого мышления.

Татьяна Кравченко

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