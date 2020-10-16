Нездоровый образ жизни 

Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Карасора» в областном центре сотрудники Управления по противодействию наркопреступности задержали тренера одного из фитнес-центров, который на протяжении долгого времени продавал марихуану.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена его причастность к сбыту наркотиков, – сообщил заместитель начальника Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Талгат Шаяхметов. – При задержании у подозреваемого изъято более 30 разовых доз марихуаны.

Пока ведётся досудебное расследование по статье 297 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, задержанный водворён в изолятор временного содержания. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Добавим, что с начала 2020 года восточноказахстанские полицейские выявили 170 наркопреступлений, в том числе 141 факт сбыта наркотиков. Всего изъято 222 килограмма различных наркотических веществ, из них 3,7 килограмма – психотропные.