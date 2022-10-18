Выставка

Незаметный глазу мир

18.10.2022
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Фото Аяужан Утеулиновой

В Усть-Каменогорске открылась удивительная выставка макроснимков фотографа Рената Мансурова. Невероятные изображения насекомых и растений ВКО, увеличенные в разы, погружают зрителей в атмосферу скрытой жизни.

В минувшую пятницу в областном центре презентовали персональную фотовыставку Рената Мансурова «Удивительный макромир».

Вернисаж макрофотографии из личной коллекции автора, открывшийся в Восточно-Казахстанском музее искусств, представляет посетителю реальные сюжеты и пейзажи, которые наполняют жизнь вокруг нас и остаются незамеченными. Но подхваченные зорким взглядом фотохудожника, раскрываются во всей своей многогранности. Специальная фототехника и наблюдательность позволяют Ренату увидеть мир глазами самых маленьких обитателей природы.

Камерная экспозиция, включившая более 30 снимков, с первого взгляда «цепляет» насыщенностью красок и удивительной детальностью. Пожалуй, мало кто видел, как выглядит шмель, муравей или паук под микроскопом. И того меньше тех, кто пристально наблюдал движение улитки по зелёному листу. Ренат Мансуров даёт зрителям возможность буквально заглянуть в глаза этим крошечным насекомым, изображённым на его портретных снимках.

– Это первая моя персональная выставка, – говорит фотограф. – Сегодня я хочу представить свои любимые работы, которые сделал за последнее время. Это увлечение для души, которым хочу поделиться. Некоторое время назад я освоил новые техники съёмки. Очень приятно, что сегодня здесь так много людей, которые специально пришли в музей, чтобы взглянуть на мои работы. Я рад видеть такие неподдельные эмоции, потому что для меня каждая из этих фотографий очень дорога.

Фотограф отметил, что «Удивительный макромир» – совершенно некоммерческий проект.

– Я организовал выставку на свои средства, никакой финансовой выгоды с этого не получу, но это неважно. Больше ценно то, что могу показать людям вещи и явления, которые нравятся мне самому, – объясняет он.

Среди картин (а иначе и назвать нельзя эти потрясающие фотографии) не только изображения насекомых, но и растительные сюжеты. Например, обычные полевые цветы преподнесены фотографом как настоящие сказочные деревья. И вся эта красота живёт не где-то в заповедных уголках планеты, а находится рядом с нами, в наших краях, в живописном Восточном Казахстане.

– Зачем куда-то далеко отправляться, если у нас столько всего невероятного можно увидеть, просто выехав за город? – уверен Ренат Мансуров. – Макросъёмка вовсе не новое направление, но в Восточном Казахстане выставка именно такого формата проходит впервые.

Стоит отметить, что в день открытия в небольшом зале музея яблоку негде было упасть. Что радует, среди посетителей было очень много молодёжи. Девушки и парни увлечённо рассматривали фотопортреты, с горящими глазами обсуждали что-то, смеялись. Это не может не вызвать восхищение во время повального засилия гаджетов. И такой отклик среди зрителей неудивителен. Каждая фотография дышит самой настоящей жизнью, загадочностью и теплотой природы, которую мы упускаем из виду в калейдоскопе суетных будней.

Ренат Мансуров – профессиональный фотограф, живущий в Усть-Каменогорске, любимым делом занимается более 20 лет. В обычной жизни фотохудожник работает в сфере рекламного сектора и маркетинга. Занимается корпоративной съёмкой, снимает портреты, проводит частные фотосессии. Является лауреатом международной фотопремии MIFA, членом Евразийского Художественного союза и Ассоциации профессиональных фотографов Казахстана. В 2012 году стал участником международной встречи фотографов тюркоязычных стран и выставки фотохудожников «Столица нового тысячелетия» в Астане. Его работы получают престижные оценки экспертов международного уровня. При этом Ренат открыт для общения и всегда охотно делится опытом со всеми желающими. Ведёт свой блог и популярный ютуб-канал. Его публикации об искусстве фотографии можно увидеть в профильных журналах, в том числе в PROPhotos.

Выставка «Удивительный макромир» открыта для посетителей до 24 ноября.

Лилия Дроздова

Фото Аяужан Утеулиновой

18.10.2022
832

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