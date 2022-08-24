Незамедлительная реакция

Инспектор-кинолог спас пятилетнего ребёнка от падения из окна в Уланском районе.

На оперативный канал «102» отдела полиции Уланского района поступил тревожный звонок о том, что малолетний ребёнок стоит на подоконнике открытого окна в одном из многоэтажных домов по площади Абая в посёлке Касыма Кайсенова.

По сигналу туда сразу же была направлена следственно-оперативная группа. Спустя пару минут полицейские были на месте. До их прибытия там уже находился инспектор-кинолог младший сержант полиции Асыл Бериков, который, опасаясь последствий, незамедлительно принял меры, чтобы не допустить трагедии.

– Позже выяснилось, что Асыл ещё во время регистрации вызова дежурным побежал во двор дома, где вскрыл подъездную дверь, поднялся на пятый этаж и постучался в квартиру. Дверь ему открыла 12-летняя девочка, которая не заметила, как младший брат залез на подоконник. Забежав в комнату, полицейский разговорами отвлёк малыша и снял его с подоконника, – рассказали в пресс-службе Департамента полиции ВКО. – Родителей детей дома не оказалось. Их мама пришла домой чуть позже и пояснила, что буквально на несколько минут вышла в магазин, который находится в том же доме. С родителями проведена профилактическая беседа.

Ания Есмухамет

Фото пресс-службы Департамента полиции ВКО

Уланский район