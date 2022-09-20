Незаконный оборот

Более 23 тонн соляной кислоты, хранящейся с нарушениями, изъяли полицейские области. На территории Восточного Казахстана проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Дармек». Оно направлено на выявление правонарушений в сфере легального оборота наркотических средств в медицинских учреждениях, а также пресечение других видов преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств.

В результате Управлением по противодействию наркопреступности ДП ВКО выявлено два преступления, задокументировано три проступка и составлено три административных протокола. Из незаконного оборота изъято 7,412 грамма наркотических средств и психотропных веществ, 24 тонны 148 килограммов прекурсоров.

– К ответственности привлечены и медработники, одним из которых оказался 59-летний фармацевт. Он осуществлял безрецептурную продажу опиоидного синтетического анальгетика в районе Алтай. В отношении злоумышленника составлен протокол по ст. 426 ч. 1 КоАП РК. Под аналогичную статью попала 35-летняя работница одной из аптек Усть-Каменогорска, незаконно реализовавшая седативный препарат, – сообщает пресс-служба Департамента полиции ВКО.

Кроме того, сотрудники Управления по противодействию наркопреступности выявили нарушения, совершённые директором одного из ТОО Глубоковского района. Установлено, что сотрудники ТОО нарушили требования технической укреплённости объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Полицейские изъяли у компании 23 тонны 141 килограмм соляной кислоты. За нарушение приказа они понесут наказание по части 1 статьи 427 КоАП РК.

Ания Есмухамет