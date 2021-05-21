Невозможно понять и оправдать

Сегодня имя Каюма Мухамедханова знает каждый школьник. Именно он стал основоположником научного абаеведения и открыл миру многие имена учеников великого сына казахского народа.

Однако, к великому сожалению, находятся люди, способные осквернить память выдающихся людей, всю свою жизнь посвятивших служению своему народу. Что движет вандалами, сложно понять и невозможно оправдать.

Разбитый памятник на могиле основателя абаеведения был обнаружен родственниками Каюма Мухамедханова, которые приехали на кладбище накануне Ораза айт.

– Мы были в шоке, это просто немыслимо, так надругаться над могилой человека! Осмотрев разбитую плиту, мы можем с уверенностью сказать, что её били чем-то очень тяжёлым в самый центр. Разбили не только портрет, сделанные из прочного камня габбро, но и появились трещины в самом мраморном основании надгробного памятника, – рассказал сын учёного Канагат Мухамедхан.

Его сестра, директор общественного фонда «Центр образования и культуры им. Каюма Мухамедханова», международный эксперт, профессор, доктор PhD Дина Мухамедхан написала воззвание к народу Казахстана, разместив его на своей странице в социальных сетях. Она назвала случившийся акт вандализма «идеологической диверсией против духовных устоев нашего государства».

Дело в том, что подобные акты вандализма в отношении памяти Каюма Мухамедханова уже происходили.

Так, в год 95-летия учёного, известного всему мировому сообществу, была испорчена памятная мемориальная доска, установленная на доме, где он жил. Неизвестные острым предметом так исцарапали его портрет, что пришлось менять мемориальную доску. Восстановил её коллектив педагогического института, где много лет преподавал Каюм Мухамедханов.

Через месяц была впервые осквернена могила абаеведа на кладбище в нескольких километрах от Семея. Было испорчено чугунное ограждение вокруг могилы, кроме того, из постамента варварски выбили мраморную плиту с портретом. Родственники тут же написали заявление по факту вандализма, но до сих пор злоумышленников так и не нашли. Дети учёного полностью заменили ограду на металлическую, а также был установлен новый памятник с надгробной плитой. Той самой, что теперь расколота на несколько кусков.

Был ещё один случай, когда на памятнике, воздвигнутом Каюму Мухамедханову в центре Семея, пропали три латунные буквы. Их тогда в срочном порядке установили городские власти. Вот и сейчас по поручению акима Семея Нурымбета Сактаганова на могиле побывал его заместитель и руководитель отдела культуры и развития языков, уже заказана новая надгробная плита с портретом Каюма Мухамедханова.

Общественность Семея и всего Казахстана возмущена подобными фактами надругательства над могилой виднейшего казахстанского учёного и абаеведа, зная о его неоценимых заслугах перед наукой и родиной.

Видимо, стоит напомнить, что именно Каюм Мухамедханов с 1940 по 1990 год провёл тщательное исследование по сохранению оригинального слова Абая Кунанбайулы. Кроме того, он написал и научные комментарии ко всем его стихотворениям и поэмам. Зная все рукописные списки текстов, исторический контекст, события из жизни Абая и его окружения, используя научный метод текстологического анализа, он вернул оригинальное слово Абая. Кроме этого, нашёл и доказал принадлежность Абаю более 30 ранее неизвестных стихотворений.

С 1939 по 1951 год Каюм Мухамедханов провёл научное исследование по теме «Литературная школа Абая». Школа учеников Абая – это единственная школа в казахской литературе. Учёный установил более 30 имён и по достоверным фактам написал научно-творческие биографии учеников Абая. А главное, он по крупицам, по кусочкам нашёл отрывки их произведений и научным методом текстологического анализа доказал принадлежность каждого произведения ученикам Абая.

Уже в 1940-е годы установленные Мухамедхановым труды учеников Абая были введены в научный оборот. Сегодня эти произведения изучают в школах и вузах: Акылбая – «Дагестан», «Зулус», «Хиса Жусуп», Магавьи – «Медгат Касым», «Енлик-Кебек», Кокбая – «Сабалак», «Кенесары-Наурызбай», Асета – «Салиха Самен» и его перевод «Евгения Онегина», Арипа – «Биржан и Сара», произведения и переводы Турагула, Муки, Аубакира и многих других.

Защита диссертации «Литературная школа Абая» 7 апреля 1951 года стала знаковым событием в истории страны. Но нападки на учителя и ученика – Мухтара Ауэзова и Каюма Мухамедханова, начавшиеся ещё во время защиты, продолжились в дискуссии по абаеведению, затем и в заказных статьях в прессе. Последовало увольнение Мухамедханова с должности директора музея Абая и преподавателя вуза, его арестовали и приговорили к 25 годам лишения свободы.

С 1951 по 1955 год он отбывал срок в отделениях Карлага: Темиртау, Карабасе, Долинке, Дарье, Кула-Айгыре. Изощрённые физические пытки – горячая и холодная камеры, иглы под ногти, капли воды на голову, моральное давление и грозящая смертная казнь, не сломили мужественного Каюма: учёный не отказался от научных идей, сохранил школу Абая, которой сейчас гордится казахстанский народ.

Софья Соболевская

Фото из открытых источников

Семей