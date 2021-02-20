Невостребованное руно

Сельхозтоваропроизводители Восточного Казахстана просят отменить экспортную пошлину на овечью шерсть.

На очередном заседании НПП РК «Атамекен» в режиме ВКС восточноказахстанские производители и переработчики овечьей шерсти высказались за отмену вывозной таможенной пошлины, которая ставит под сомнение целесообразность экспорта их продукции.

Заседание прошло с участием заместителя председателя правления Нацпалаты «Атамекен» Армана Мамбетаева, а также представителей саморегулируемых организаций, отраслевых ассоциаций овцеводства, сельхозпроизводителей и переработчиков шерсти из разных регионов Казахстана. Все они высказались о негативном влиянии экспортной таможенной пошлины на их деятельность. Предприниматели считают, что вопрос экспорта для любой страны является приоритетным направлением. Реализация товаров на экспорт позволяет расширить рынки сбыта, увеличить внутреннее производство и, как следствие, пополнить бюджет страны.

ТОВАР ПЛЮС ПОШЛИНА

Как сообщил начальник отдела АПК Палаты предпринимателей ВКО Аскар Жакупбаев, к Zoom-конференции подключились около 40 сельхозтоваропроизводителей (СХТП) Восточного Казахстана, которые занимаются разведением овец либо переработкой шерсти.

– На сегодняшний день овечья шерсть не востребована в РК, – заявил он. – А так как при экспорте надо платить пошлину, наша продукция сразу начинает дорожать и становится неконкурентоспособной.

Между тем, по словам Аскара Жакупбаева соседний Китай крайне заинтересован в поставках овечьей шерсти, а Восточно-Казахстанская область входит в тройку лидеров по поголовью овец в стране. Сегодня здесь разводят около двух млн голов МРС.

К примеру, производственный кооператив «Кокжыра» является самым крупным организованным овцеводческим хозяйством и насчитывает 23 тысячи голов скота. Но для них сбыт шерсти не является доходной частью производственного процесса.

Свою позицию по этому вопросу озвучили представители перерабатывающего предприятия из Абайского района ТОО «Дерикар». Как оказалось, у них тоже имеются проблемы со сбытом шерсти.

– Они установили оборудование, собирают шерсть, моют её, – рассказал представитель ПП ВКО. – Небольшой объём реализуют в Россию, но в Китай продать не могут, потому что из-за пошлины их шерсть проигрывает в цене. На складах у предприятия лежит 240 тонн готовой шерсти, из них 80 тонн – это мытая шерсть.

ДОРОГУ ЭКСПОРТУ!

Какую-то часть шерсти СХТП ВКО, в том числе ТОО «Дерикар», сдают в ТОО «Роза валяльно-войлочный комбинат» в Семее. Там изготавливают валенки, одеяла для армии и другую продукцию, которую реализуют на внутреннем рынке. Но директор комбината Альбина Ахметова тоже считает, что необходимо дать дорогу экспорту шерсти, ведь большая её часть остаётся у нас невостребованной.

Как отмечают в пресс-службе ПП ВКО, в Восточном Казахстане с августа прошлого года наблюдается медленный, но устойчивый рост поголовья овец. Причиной тому – внесённые изменения в Правила субсидирования племенного животноводства, где размеры субсидий увеличились в 1,5–2 раза.

Если раньше платили 1,5 тысячи тенге за породное преобразование, то сейчас эта сумма выросла до 2,5 тысячи. Если прежде за покупку племенного ягнёнка платили

8 тысяч, то сейчас 15 тысяч тенге, что составляет уже около 50 процентов от его стоимости. В последние годы у нас снижалось количество поголовья МРС, потому что крестьяне видели, что государственная поддержка идёт на КРС, и продавали овец.

– С августа 2020 года наблюдается медленный прирост, и, я думаю, количество поголовья в этом году в ВКО вырастет на 10–15 процентов, – спрогнозировал Аскар Жакупбаев.

Эксперт также пояснил, что Россия частично заинтересована в приобретении нашей овечьей шерсти, но в гораздо меньшей степени, чем КНР.

По его аргументам, в России овцеводство слабо развито – только на Кавказе и в южных регионах занимаются этой отраслью. Поэтому некоторая часть нашей продукции в России востребована, но мы производим значительно больше. Большой и объёмный рынок – это Китай.

Всё изложенное сельхозпроизводителями нашей области и других регионов страны нашло отображение в решении НПП РК «Атамекен». А именно – инициировать отмену экспортной таможенной пошлины сроком на 7 лет при условии закрепления обязательств по повышению качества производимой шерсти со стороны СХТП, предприятий лёгкой промышленности и переработчиков шерсти.

– В ближайшее время Межведомственная комиссия и республиканская бюджетная комиссия будут рассматривать это предложение, и я думаю, наша инициатива получит одобрение, – выразил надежду Аскар Жакупбаев.

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

В Казахстане спрос на овечью шерсть оставляет желать лучшего в силу отсутствия полноценной переработки. Бывают периоды, когда фермеры просто вынуждены безжалостно её утилизировать.

Как отмечают эксперты, в Казахстане остро стоит проблема переработки продукции сельского хозяйства, в частности шерсти. В республике из всей производимой шерсти перерабатывается около семи процентов. Остальное сырьё бесконтрольно экспортируется. Что касается лёгкой промышленности по производству высококачественной пряжи из натуральных волокон, то анализ этой отрасли показал, что покрывается лишь 8 процентов потребности внутреннего рынка РК.

В итоге более 90 процентов всех продаваемых в стране товаров этой категории приходится на долю импорта, причём далеко не всегда качественного. А также лёгкая промышленность – отрасль, имеющая высокую социальную значимость, поскольку обеспечивает высокую занятость. В Казахстане она является единственным путём снижения безработицы в регионах.

По данным ассоциации предприятий лёгкой промышленности РК, за 5 лет в стране прекратили работу больше 40 процентов предприятий этого сегмента. Кто-то был вынужден приостановить деятельность, другие перешли к стадии ликвидации. Численность кадров сократилась с 25 тысяч человек до 13 тысяч.

Как считают депутаты Парламента РК, основной предпосылкой для строительства предприятий по переработке шерсти является постепенное развитие текстильного кластера страны.

– Лёгкая промышленность – это самый проблемный сектор промышленности Казахстана, – высказались они на одном из парламентских слушаний в марте прошлого года. – Долгое время отрасль несправедливо находилась на периферии нашего внимания за счёт гипертрофированной роли в экономике добывающих отраслей. Лёгкая промышленность является одной из возможностей для диверсификации экономики, особенно на фоне снижения запасов полезных ископаемых.

По их мнению, в настоящее время есть все предпосылки для развития отрасли.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников и архива редакции