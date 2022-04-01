Невидимая угроза

В Восточный Казахстан наконец-то пришла настоящая весна, и близится к завершению отопительный сезон. Предварительные итоги подводят специалисты ДЧС. Они отмечают значительное сокращение количества пожаров, но в то же время рост числа погибших людей, отравившихся угарным газом.

С начала этого отопительного сезона в жилом секторе количество пожаров сократилось в области на 24 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в регионе произошло 433 пожара, в результате чего погибли 22 человека. В основном это происходит из-за неосторожного обращения с огнём. Среди других сопутствующих причин – состояние алкогольного опьянения, нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования.

В регионе возросло количество отравлений угарным газом. 13 человек, в том числе один ребёнок, погибли из-за отравления токсичными продуктами горения. Кроме того, 57 человек пострадали от угарного газа. По данным специалистов, основными причинами этого являются несоблюдение требований пожарной безопасности, незаблаговременная чистка дымоходов, закрытие заслонок, нарушение целостности конструкции печи.

Вместе с тем всё чаще пожары и отравление угарным газом происходят на территории дачных участков и садоводческих товариществ, поскольку жители области переоборудуют дачные домики для зимнего проживания без соблюдения требований пожарной безопасности.

Для обеспечения пожарной безопасности сотрудники гражданской защиты в течение всего отопительного периода ежедневно проводят подворный обход по жилому сектору. На сегодня специалисты ДЧС ВКО обошли 439 тысяч домов. В 100 тысячах домов были выявлены нарушения. Часть домов принадлежит представителям социально уязвимых категорий населения, в том числе многодетным, малоимущим семьям, одиноким пожилым людям, нуждающимся в адресной социальной помощи. В их домах спасатели обнаружили нарушения, связанные с эксплуатацией печей, электропроводов, электробытовых приборов, путями эвакуации, отсутствием противопожарных разрывов и прочим.

– Нарушения устраняются не везде, граждане продолжают эксплуатировать дома без соблюдения требований пожарной безопасности. В основном из-за низкого социального уровня проживания, отсутствия финансовых средств, – сообщил заместитель начальника Управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Нуржан Омиржанов.

Для помощи восточноказахстанцам из таких категорий во избежание печальных случаев спасатели ДЧС ВКО направляют информацию в местные акиматы, отделы занятости и социальных программ, а также в органы прокуратуры. Помимо этого, в домах, где проживают многодетные и малообеспеченные семьи, Департамент по ЧС устанавливает датчики угарного газа и дыма. В рамках меморандума с ТОО «Казцинк» спасатели произвели монтаж 1813 датчиков.

Работа по профилактике соблюдения правил пожарной безопасности продолжается и находится под пристальным вниманием специалистов.

Дарья Антон