Невидимая рука рынка для развития АПК

В нынешнем году посевные площади в Восточном Казахстане, занятые сельскохозяйственными культурами, по прогнозам составят 1393,3 тысячи гектаров. По данным областного управления сельского хозяйства, посевной клин увеличится на 14,6 тысячи га по сравнению с прошлым годом, и это вполне объяснимо.

Вопросы развития сельского хозяйства находятся под пристальным вниманием руководства республики. Не так давно делался акцент на необходимости развития отрасли семеноводства, чтобы аграрии могли сами обеспечивать себя собственным посевным материалом, а не завозить его из-за рубежа. Непредсказуемая ситуация на глобальных рынках даёт отчётливый сигнал – по мере возможности переходить в перспективе на активное замещение импорта.

Не менее важный аспект – это качество семян, о чём мы уже рассказывали в середине зимы. К итогам проверки их качества «Рудный Алтай» ещё вернется.

Проблема хлеба насущного встаёт в полный рост из-за ограничительных мер по вывозу и ввозу из-за пределов страны пшеницы, муки, семян, другой ходовой продукции и не могут сегодня не сказываться на общей конъюнктуре.

Кроме того, на уровне Правительства и профильного министерства ставятся чёткие задачи: отдавать приоритет высокорентабельным культурам, имеющим спрос как на внутреннем рынке, так и явный экспортный потенциал. На этом фоне логичными представляются усилия тружеников аграрного сектора Восточного Казахстана, которые не только выращивают масличные культуры, но и реализуют реальные проекты по переработке семян, выпуску масла. В мировом масштабе такая продукция на сегодня обретает стратегическое значение, судя по различной информации.

Влияние геополитики на сектор АПК, в частности на деятельность фермеров и крестьян региона, выражается в главном и в мелочах. Известное крестьянское хозяйство из Бородулихинского района не скрывает озабоченности по поводу поставок импортных семян, ожидаемых для посева. Другая компания вынуждена перенести масштабное мероприятие для аграриев ВКО перед посевной с участием зарубежных коллег из-за геополитических катаклизмов.

Между тем, есть надежда, что все трудности являются временными, и жизнь с экономикой тоже войдут в своё привычное русло. В сельском хозяйстве нельзя ни на миг остановить природные вегетационные процессы. И в практике каждый текущий шаг имеет большое значение для настоящей и будущей жизни, экономики, результатов.

На своих страницах мы регулярно обращаемся к важной теме семеноводства, селекции растений, защиты их от разных вредителей, реализации семян. К примеру, ТОО «ОХМК» активно развивает этот сегмент рынка. В прошлом году в ТОО «ВКСХОС» введены новые мощности по подготовке и упаковке семян с целью их дальнейшей реализации. Что касается семян многолетних трав, тут свою лепту вносят такие хозяйства, как КХ «Дружба» во главе с Василием Гладышевым. Тема кормов актуальна сейчас как никогда.

На слуху сегодня тема минеральных удобрений. По официальным данным, нынче в ВКО их доля возросла в два раза, по сравнению с прошлым сельхозсезоном. Об этом и многом другом расскажем в следующем номере. В частности, ТОО «Иртыш» из Уланского района в полной мере запаслось минеральными удобрениями на весь сезон.

– Несмотря на различные сложности, мы получили два вагона минеральных удобрений, готовим технику и будем вносить их в оптимальные сроки, – говорит глава хозяйства Анатолий Барков. – Минеральные, органические подкормки почвы крайне необходимы в наших условиях.

Редкий продукт, который не производится в регионе, – это сахар и сырьё для него. Есть от него как польза, так и вред. Исключить вовсе из меню его нельзя, но возможно постепенно вытеснить. Пользователи социальных сетей предлагают сахар заменить мёдом, которого в избытке в регионе. Он, несомненно, доступен, несравненно полезен. Нужна новая культура потребления, правильного питания.

И ещё. Тематика отрасли неотделима от наполнения потребительской корзины, также уровня цен на социально значимые продукты. В масштабе страны, региона ценовая политика находится в сфере постоянного внимания. В областном центре снова пройдут очередные ярмарки по продаже продукции сельского хозяйства, которые реально отражают возможности АПК региона влиять на ценовой разброс на товары первой необходимости для населения. Всё очевиднее становится востребованность «невидимой руки рынка» для мотивации людей заниматься сельским хозяйством и стабилизировать цены на продукты питания.

Меир Токобаев

Фото из архива редакции