Невестка хоть куда!

Городской конкурс на звание лучшей снохи прошёл в Курчатове.

Казахский культурный центр «Атамұра» при Доме дружбы – центре общественного согласия Курчатова провёл городской конкурс «Пай-пай, шіркін қазақтың келіндері—ай!» в целях популяризации семейно-бытовых традиций казахского народа.

Конкурс проходил в шесть этапов. В приветствии юные невестки представили себя во всей красе. В следующем этапе исполнили колыбельную. Затем продемонстрировали свой интеллектуальный потенциал. После чего снохи должны были показать себя с хозяйственной стороны – кто быстрее почистит картофель, заплетёт косу и т. д. Очередной этап конкурса включал в себя кулинарные способности невесток по приготовлению казахских национальных блюд. В заключение участницы конкурса раскрыли творческие способности – пели, танцевали, читали стихи.

По итогам конкурса снохи, признанные компетентным жюри лучшими по номинациям, были награждены памятными призами.

Следует заметить, что участницы конкурса проявили стремление быть лучшими, изучать и совершенствовать казахские народные традиции и обычаи.

Ева Ким

Курчатов