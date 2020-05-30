Неутешительная статистика

В Восточно-Казахстанской области увеличивается количество зараженных коронавирусной инфекцией.

Так, 27 мая в регионе был зарегистрирован один новый случай заражения. Статистику по заболевшим COVID-19 пополнила жительница Семея 1988 года рождения. Диагноз подтвержден методом ПЦР. Лабораторные анализы взяты у пациентки по эпидемиологическим показаниям как у контактного лица с ранее инфицированным человеком.

28 мая эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в регионе резко изменилась. В этот день зафиксировали еще 23 случая заражения инфекцией. В числе заболевших 19 жителей Семея, трое – из Усть-Каменогорска и одна пациентка из Риддера. К слову, последний случай заболевания отнесен по месту карантинизации и обследования к Шемонаихинскому району.

– Лабораторные анализы были взяты у 21 человека по эпидемиологическим показаниям как контактных с ранее зарегистрированными случаями заражения КВИ, двоих проверили как прибывших из-за рубежа (Российской Федерации), – пояснили в областном акимате. – В настоящее время пациенты изолированы и помещены на лечение в инфекционный стационар.

Как сообщили в акимате ВКО, организована мобильная группа, состоящая из специалистов территориального управления контроля качества и безопасности товаров и услуг, а также медицинских работников для проведения эпидемиологического расследования и медицинского осмотра контактных лиц. Проводится заключительная дезинфекция очага. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Напомним, по состоянию на

29 мая в регионе зарегистрировано 97 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 12 – завозные, 85 – местные. Наибольшее количество инфицированных по региону – в Семее – 76 случаев. В областном центре – 11, Шемонаихинском районе – пять, в Глубоковском – два и по одному в Абайском, Тарбагатайском и Аягозском районах.

Ания Есмухамет