Неустанно стремиться к знаниям

Неделя науки «Ғылым таппай мақтанба» прошла в областной библиотеке имени А. С. Пушкина.

Познавательные мероприятия были посвящены празднованию Дня работников науки в Казахстане и Всемирного дня авиации и космонавтики.

На открытии Недели науки побывали учащиеся шестого, седьмого и восьмого классов лицея № 44 им. Оралхана Бокея, средней школы № 1 им. Шакарима, средней школы № 4 им. Сагадата Нурмагамбетова. Они стали зрителями занимательного представления. Во время него герои познакомили ребят с разными областями науки, показали им научные опыты.

Кроме интересных экспериментов школьников ожидали весёлые игры и квесты. К примеру, викторина, проведённая с помощью Big Dream (приложение с дополненной реальностью, которое работает вместе с печатной книгой), подарила юным исследователям яркие впечатления, ведь так они смогли совершить виртуальное путешествие по планетам Солнечной системы.

– Для всех интересующихся темой науки и космоса подготовили литературную выставку-энциклопедию «Ғылымды бағындырған батырлар»/ «Герои, покорившие науку» о людях, посвятивших жизнь науке, сфере фундаментальных исследований и практических испытаний, – рассказали сотрудники библиотеки.

На выставке были представлены материалы, рассказывающие о жизненном пути учёного-энциклопедиста Абу Насра аль-Фараби; историка, этнографа Чокана Валиханова; геолога, первого Президента Академии наук Казахстана Каныша Сатпаева; первого космонавта планеты Земля Юрия Гагарина; первого казахстанского космонавта Тохтара Аубакирова.

В целом, книжную экспозицию специалисты оформили очень удобно. Здесь можно найти информацию о выдающихся деятелях по отдельным сферам: «Мұхтар Әуезов», «Ебіней Бөкетов», «Бэла Ахметова», «Зейнолла Қабдолов», «Салық Зиманов», «С. Аманжолов атындағы ШҚУ ғалымдары» и др.

А также в виде периодических изданий по темам: «Наука и жизнь Казахстана», «Введение в науку», «Медицина», «Математика. Информатика. Физика», «Биология и основы здоровья», «География и природа», «Физика и астрономия», «Экология и промышленность».

– Участники праздничной недели познакомились с удивительным миром науки и космоса, с людьми, стоящими у его истоков, на их примере пробудили в себе мечты о будущем и любовь к жизни, – добавили библиотекари.

Не менее увлекательными были и последующие дни Недели науки. В День языкознания ребята участвовали в лингвистических викторинах, квест-играх, а в День биологии – в интерактиве по биологии, зоологии и экологии. Логическими задачами, мастер-классами по фотошопу и дизайну посетителям библиотеки запомнился День информатики.

Гульжан Естаева

Фото ВКО библиотеки им. А. С. Пушкина