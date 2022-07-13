Неуловимые обитатели гор…

В Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеке (ВКОДЮБ) состоялась презентация книг супругов-учёных Олега и Ирины Логиновых «Животный мир гор Казахстана», «Ирбис – символ Казахстана», «Мифы, легенды и сказки о снежном барсе».

Властелин небесных гор, хозяин снежных вершин, неуловимый обитатель гор – именно так называют одного из редких и уникальных животных – снежного барса.

Один из самых крупных представителей семейства кошачьих внесён в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах, где обитает, в том числе и в Казахстане. Ареал ирбиса в нашей стране составляет всего около 2,7 процента от всей площади его распространения в мире.

Он является национальным символом Республики Казахстан. Несмотря на то, что животное защищено природоохранными нормативными документами, нередки случаи тщательно скрываемого браконьерства в отношении ирбиса и его кормовых животных. Это вызывает большую угрозу истребления этого вида…

Одними из тех учёных, кому небезразлична судьба снежного барса, являются супруги Олег и Ирина Логиновы из Усть-Каменогорска.

– Заниматься изучением ирбиса мы начали после трагедии 1993 года, когда в одном из зоопарков Алматы под Новый год отравили ядом двух снежных барсов – Альчика и Доллара, – поделился Олег Логинов. – Тогда стал подниматься вопрос об угрозе истребления животного.

Учёные стали основателями клуба защитников снежного барса «Ирбис». «Сохраним снежного барса» – под этим девизом работает организация, объединившая людей, неравнодушных к судьбе крупного представителя семейства кошачьих.

Продолжателем деятельности клуба стал фонд сохранения снежного барса Snow leopard fund. Одной из его главных задач является организация питомника по разведению снежных барсов в условиях горной местности, приближённого к их естественной среде обитания, и последующее заселение животных в дикую природу.

Также учёные-биологи занимаются изучением научной составляющей популяции барсов. Их работы опубликованы в авторитетных изданиях страны и мира.

Недавно с работами Олега и Ирины Логиновых познакомились юные читатели ВКОДЮБ. Здесь состоялась презентация книг «Животный мир гор Казахстана», «Ирбис – символ Казахстана», «Мифы, легенды и сказки о снежном барсе».

В фотоальбоме «Животный мир Казахстана» впервые представлены снимки диких животных, обитающих в горах нашей республики, в том числе полученные с помощью ловушек, установленных в их природных местах обитания.

Книга «Ирбис – символ Казахстана» содержит много интересных и необычных фактов об этой грациозной кошке. Отметим, издание выпущено на трёх языках – казахском, русском и английском.

– Ирбис во все времена привлекал внимание людей своим поведением, повадками, миролюбивым характером, тем самым порождая множество мифов и легенд, – рассказал Олег Логинов. – В книге «Мифы, легенды и сказки о снежном барсе» собраны как сказания народов Центральной Азии, так и произведения современных авторов.

Восточно-Казахстанская библиотека приглашает юных читателей познакомиться с новыми книгами, которые пополнили фонд, и узнать много интересного о неуловимых обитателях снежных гор…

Александра Исаева

Фото предоставлено ВКОДЮБ