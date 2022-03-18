«Неудобная» болезнь

Многие люди боятся заболеть раком, но ещё больше опасаются идти на обследование к врачу-онкологу. Особенно это касается «неудобных» видов заболеваний, таких как колоректальный рак.

В регионе проходит месячник по ранней диагностике и осведомлённости о различных онкологических заболеваниях, в рамках которого специалисты проводят мероприятия по повышению информированности населения о факторах риска его развития, а также о возможностях ранней диагностики и своевременного прохождения скринингов.

Подробнее о факторах риска возникновения колоректального рака и профилактических мероприятиях рассказал хирург-онколог областного Многопрофильного центра онкологии и хирургии, врач высшей категории Ербол Кусаинов.

Рак прямой кишки, по словам медика, среди наиболее часто встречающихся злокачественных новообразований, прочно занимает четвёртое место среди онкологических заболеваний в большинстве стран мира как у мужчин, так и у женщин.

– По данным ВОЗ, в мире ежегодно регистрируется более 600 тысяч случаев колоректального рака. В США эта цифра достигает 145 тысяч случаев, 93 процента приходится на лиц старше 50 лет. В Японии темп прироста этого заболевания за последнее два десятилетия составил 113 процентов у мужчин и 78 процентов у женщин. За последние два десятилетия наблюдается значительный рост заболеваемости раком прямой кишки в Казахстане, – озвучил статистику Ербол Кусаинов.

Причинами возникновения колоректального рака являются факторы внешней среды, питание. Отмечен более высокий уровень заболеваемости среди тех групп населения, пища которых богата животными жирами, белками, легко усвояемыми углеводами и содержит мало клетчатки.

Среди факторов, увеличивающих риск заболевания раком толстой кишки, врачи называют сидячий образ жизни и злоупотребление алкогольными напитками, в первую очередь пивом.

В развитии рака прямой и толстой кишки важную роль играет наличие полипов и полипозов кишечника. Частота перехода полипов в рак колеблется от 10 до 50 процентов, а при диффузном полипозе она достигает ста процентов.

К числу предопухолевых заболеваний могут быть отнесены также неспецифический язвенный колит, болезнь Крона и другие хронические воспалительные заболевания толстой кишки. Больные, страдающие этими заболеваниями, должны относиться к группам риска.

– В начальном периоде клиника рака прямой кишки очень скудная или вообще отсутствует, – поясняет наш собеседник. – Скрытый период заболевания продолжается до 15 месяцев. Именно в это время появляется чувство неполного опорожнения кишечника после акта дефекации. В дальнейшем развитие опухолевого процесса в прямой кишке может сопровождаться кишечной непроходимостью.

Онколог выделяет основные характерные для рака прямой кишки симптомы: патологические выделения, расстройство функции кишечника, болевые ощущения в прямой кишке, расстройства общего порядка.

Кишечное кровотечение, как один из ведущих симптомов, бывает незначительным при акте дефекации, но может быть и массивным, приводя к анемии.

– Боль, как симптом рака прямой кишки, встречается при всех локализациях, особенно при анальном раке. Боль часто отдаёт в копчик и крестец, характерными локализациями болей являются нижний отдел живота, левая подвздошная область, что порой у женщин неправильно расценивается как воспаление придатков и служит причиной ошибок. Общие симптомы рака прямой кишки выявляются общей слабостью, иногда головокружением, снижением аппетита, потерей веса, – озвучил симптомы Ербол Кусаинов.

А чтобы не страшиться онкозаболеваний, подчёркивает медик, необходимо проходить регулярные обследования у врача. Без ранней диагностики рака прямой кишки не может быть достигнут прогресс в лечении этого тяжёлого заболевания.

– Колоректальный рак ежегодно является причиной гибели людей, – констатирует врач-онколог, – хотя симптомы опухоли достаточно явные, чтобы предотвратить её развитие на ранних стадиях. При появлении первых признаков заболевания необходимо обращаться к квалифицированному врачу-онкологу или врачу-проктологу для детального обследования. От этого зависит успех дальнейшего лечения.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы ВКО МЦОиХ