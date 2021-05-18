Нет пределов совершенству

Здоровый образ жизни и качественное образование – вот приоритеты казахстанцев в ХХI веке. Так считает и ровесник независимости Евгений Мустафинов.

Для этого молодого человека, так же как и для его сверстников, которые росли и развивались вместе с независимым Казахстаном, во главе угла стоит благополучие и возможность как можно ярче реализовать себя. Тем более что все условия для этого имеются.

– Я родился, как и многие в нашем дружном полиэтничном государстве, в интернациональной семье, – рассказывает Евгений Мустафинов. – Мой отец русский, трудится в сфере строительства, а мама – наполовину татарка – много лет работает в индустрии красоты. Есть ещё младшая сестра Екатерина, она занята в сфере торговли. Что касается меня, после окончания городской общеобразовательной средней школы № 8, сразу же прошёл курсы массажиста, о которых мечтал буквально с третьего класса! В целом интерес к оздоровлению организма человека посредством приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы был у меня с самого детства.

После того как Евгений Мустафинов освоил азы этого древнего искусства, которому более пяти тысяч лет, начал применять полученные навыки. Практика получилась довольно обширная – уже более десяти лет. Это не только базовый классический общий массаж, но и лимфодренажный, антицеллюлитный, фасциальный и другие мануальные техники. В планах – освоение детского и реабилитационного массажа. Евгений постоянно совершенствует своё мастерство.

Например, чтобы научиться редкому у нас виду подтягивающего массажа лица – миопластике, который буквально с одной процедуры убирает признаки усталости, мелкие морщинки и отёчность, Евгений прошёл мастер-класс у ведущих специалистов Новосибирска. А сколько было видеокурсов, тренингов и обучающих семинаров – не сосчитать! Молодой специалист, как губка, впитывал ценнейшие знания и адаптировал их, формируя авторскую уникальную методику. Подобно Гиппократу, Авиценне и другим учёным прошлого, которые высоко ценили целебные свойства массажа, налицо были реальные результаты и положительный эффект занятий.

Серьёзным шагом, чтобы хобби стало источником профессионального заработка, стало получение образования в Усть-Каменогорском высшем медицинском колледже по специальности «Фельдшер». Подходя всё более и более профессионально к выбранному делу, Евгений Мустафинов стал применять и психологические приёмы релаксации.

– Наш век слишком динамичный, наполненный стрессами и негативными факторами, – говорит он. – Недостаточно врачевать тело, нужно помнить и о духовной составляющей. Так, я увлекаюсь литературой по психологии, нахожу новые приёмы, чтобы снять напряжение после рабочего дня, рекомендую их и своим клиентам. А также физические упражнения, правильное питание и отсутствие вредных привычек. Я, к примеру, занимался борьбой и тяжелой атлетикой в тренажёрном зале. Всё это в комплексе дарит бодрость и энергию для достижения поставленных целей.

По словам ровесника независимости, у него ещё всё впереди! Так, Евгений мечтает обучиться секретам акупунктуры у китайских мастеров, увидеть знаменитую Китайскую стену, императорский дворец и другие достопримечательности Поднебесной. Ведь в Древнем Китае уже в VI веке до нашей эры успешно действовали врачебно-гимнастические школы, где обучали массажу!

А пока на пути к мечте Евгения поддерживает верная супруга Наталья, тоже ровесница независимости, которая сейчас ищет себя в сфере моделирования одежды.

– Считаю, что 30 лет по масштабам страны – это небольшой промежуток времени, – резюмирует Евгений Мустафинов. – Многое сделано, но впереди – продолжительный путь дальнейшего развития. Так, акцент необходимо сделать на образовании. Замечательно, что молодёжь в Казахстане может бесплатно получать знания в вузах, колледжах и училищах. Это повысит конкурентоспособность граждан и страны в целом.

Ева Ким

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