Нет предела совершенству

Современные методы диагностики заболеваний на ранних стадиях, сложнейшие операции без хирургического вмешательства…Ещё несколько лет назад о таком можно было только мечтать. Сегодня это реальность, и впереди не менее амбициозные цели и задачи.

О реформе сферы здравоохранения региона рассказал главный врач городской больницы № 4 Усть-Каменогорска Сергей Попов. В частности он остановился на программе повышения эффективности медицины.

Напомним, несколько лет назад аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов поставил задачу: изменить принцип развития здравоохранения в регионе от догоняющего – к опережающему. В этой связи, в 2017 году была разработана Комплексная программа повышения эффективности системы здравоохранения ВКО, которая включила в себя подготовку и переподготовку медицинских кадров в ведущих зарубежных клиниках и научных центрах, оснащение медучреждений современным оборудованием, создание специализированных медицинских центров, а также цифровизацию.

Уже несколько лет восточноказахстанских врачей обучают по приоритетным направлениям: материнство и детство, онкология, травматология, кардиология, а также анестезиология и реаниматология. Ежегодно специалисты направляются в ведущие клиники Германии, Латвии, Израиля, Великобритании, Польши для повышения квалификации.

– В этом году шесть специалистов городской больницы № 4 Усть-Каменогорска прошли обучение по направлению «Особенности лечения хронической сердечной недостаточности, нарушение ритма». Свои знания они применяют при лечении наших пациентов, – поделился Сергей Попов. – На следующий год также запланировано обучение по нескольким направлениям. Кроме того, что медперсонал повышает квалификацию, в каждом лечебном учреждении проводятся мастер-классы высококвалифицированных специалистов.

Параллельно повышению квалификации медицинских кадров больницы оснащаются современным оборудованием. Дополнительно закуплены томографы, аппараты искусственной вентиляции лёгких и другое высокоточное диагностическое оборудование.

На сегодняшний день область полностью оснащена всем необходимым для оказания качественной помощи онкологическим больным. Однако на этом останавливаться не намерены. В скором времени будет приобретено и установлено ПЭТ-КТ. Оборудование сочетает в себе возможности позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии и позволяет с высокой долей точности диагностировать онкологические и другие заболевания.

Ещё один большой проект – возведение Центра гематологии. Инновационный центр будет рассчитан на 146 коек, в нём разместят современное оборудование для диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы и крови. В этой связи, для повышения квалификации в зарубежные клиники были направлены 13 специалистов разного профиля – гинекологи, гематологи, врачи-лаборанты, пульмонологи.

– Постепенно внедряются новые методики диагностики и лечения, врачи учатся, развиваются, делают сложнейшие операции с помощью современного высокотехнологичного оборудования, – подчеркнул Сергей Попов. – Особо стоит отметить, что высокотехнологичные медицинские услуги оказываются не только в областном центре, но и в районах.

Александра Исаева