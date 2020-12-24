Нет места рискам

В ВКО обсудили итоги внешнего анализа коррупционных рисков.

В ходе совещания под председательством руководителя Департамента Агентства по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области Ерлана Жалмагамбета заслушаны итоги внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности Департамента по делам обороны ВКО и его территориальных подразделений.

Руководитель Антикоррупционной службы области рассказал об основных направлениях работы ведомства и роли превентивных мер. Также проинформировал присутствующих о внесённых изменениях и дополнениях в антикоррупционное законодательство.

В свою очередь начальник Департамента по делам обороны ВКО Кайырбек Кайрканов доложил о проводимой работе по исполнению рекомендаций, внесённых в результате проведённого внешнего анализа коррупционных рисков.

В завершение встречи Ерлан Жалмагамбет поручил участникам совещания исполнить рекомендации качественно и в полном объёме, а также призвал всех участников мероприятия к неукоснительному соблюдению антикоррупционного законодательства.