Шығыс – адалдық алаңы

Нет места рискам 

29.12.2020
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В ВКО обсудили итоги внешнего анализа коррупционных рисков.

В ходе совещания под председательством руководителя Департамента Агентства по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области Ерлана Жалмагамбета заслушаны итоги внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности Департамента по делам обороны ВКО и его территориальных подразделений. 

Руководитель Антикоррупционной службы области рассказал об основных направлениях работы ведомства и роли превентивных мер. Также проинформировал присутствующих о внесённых изменениях и дополнениях в антикоррупционное законодательство. 

В свою очередь начальник Департамента по делам обороны ВКО Кайырбек Кайрканов доложил о проводимой работе по исполнению рекомендаций, внесённых в результате проведённого внешнего анализа коррупционных рисков. 

В завершение встречи Ерлан Жалмагамбет поручил участникам совещания исполнить рекомендации качественно и в полном объёме, а также призвал всех участников мероприятия к неукоснительному соблюдению антикоррупционного законодательства. 

Ания Есмухамет 

Фото Антикоррупционной службы ВКО 

29.12.2020
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