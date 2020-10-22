С начала октября по региону выписано 90 штрафов за несоблюдение санитарных норм.

В связи со сложившейся эпидемической ситуацией в стране и в мире в Восточно-Казахстанской области продолжаются санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия.

Для контроля за соблюдением предписанных санитарных норм населением созданы 46 мониторинговых групп в 19 городах и районах области. В их состав вошли специалисты управлений контроля качества и безопасности товаров и услуг, сотрудники местных правоохранительных и исполнительных органов, а также НПП «Атамекен».

С 1 октября текущего года была усилена работа мониторинговых групп и составлен график работы на этот месяц.

С 1 по 18 октября по области проведено 412 рейдов, в том числе 78 из них – в общественном транспорте и пунктах дезинфекции транспорта. Проверками было охвачено 5123 объекта.

По выявленным нарушениям требований санитарных правил наложено 90 штрафов. Работа мониторинговой группы продолжается.

Дарья Антон