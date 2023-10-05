Нести в мир добро, свет и знания

С этого года в Казахстане профессиональный праздник педагогов будет отмечаться 5 октября.

День учителя – праздник особый. Хоть он и относится к профессиональным, отмечают его практически все: преподаватели, школьники, студенты и родительская общественность.

Для всех казахстанцев – это прекрасный повод поздравить любимых учителей, рассказать об их благородной профессии и важной миссии. И неважно где: в газете или электронных СМИ, на своей страничке в соцсетях или другу во дворе. Главное – это уважение к их труду.

Сегодня в Казахстане насчитывается около полумиллиона педагогов. Среди них – учителя школ, воспитатели дошкольных учреждений, педагоги вузов и колледжей, преподаватели учреждений дополнительного образования и спортивных секций. Все эти люди – золотой фонд страны. Именно так можно назвать каждого учителя, независимо от того, где он работает и что преподаёт. Важно, что любой из них отдаёт частичку души своим ученикам, щедро делясь знаниями и жизненным опытом.

– Для меня примером и вдохновителем стала преподаватель русского языка, – говорит учитель школы-лицея №34 города Усть-Каменогорска Юлия Борискина. – Видела, как она ведёт себя с учениками, как влюблена в свой предмет, и у меня не осталось никаких сомнений в выборе будущей профессии. Очень рада, что сейчас для преподавателей открывается широкое поле возможностей.

Благодаря поддержке Главы государства в 2019 году на законодательном уровне в нашей стране был закреплён особый статус педагога. Это позволило повысить значимость профессии, обеспечить защиту прав учителей, определить их основные обязанности и социальные гарантии.

– Больше всего меня радует, что в профессию стали возвращаться учителя, которые по самым разным причинам были вынуждены прервать педагогическую деятельность. Они видят, что ситуация в школах в корне изменилась, – считает учитель информатики СОШ №4 им. С. Нурмагамбетова в Усть-Каменогорске, «Лучший учитель 2021 года» Ольга Гатауллина.

Педагоги отмечают, что за последние годы значительно улучшилось их положение, вернулись стабильность и уверенность в завтрашнем дне, значительно выросла оплата труда. Например, если ещё пару лет назад средняя зарплата учителя не превышала 100 тыс. тенге, то сейчас многие получают от 300 тыс. тенге и выше.

В этом одну из ключевых ролей играет гибкая система аттестации. По информации Министерства просвещения РК, только в школах Казахстана на сегодняшний день работают более 350 тыс. педагогов, из которых свыше 220 тыс. человек являются специалистами различных категорий, за что получают надбавки к основной заработной плате.

Например, подтвердив категорию после прохождения аттестации, педагог-мастер получает дополнительно к заработной плате еще 50%, педагог-исследователь – 40%, педагог-эксперт – 35%, педагог-модератор – 30%. Всего по стране количество педагогов-модераторов составляет 73 820, экспертов – 81 168, исследователей – 71 141, мастеров – 3482.

– Благодаря различным конкурсам и программам повышения квалификации я смогла поехать в Америку по обмену опытом. Повысила свой уровень знания английского языка, ознакомилась с новыми методиками преподавания, иными подходами к обучению младших школьников. И теперь с удовольствием внедряю полученные навыки в рабочий процесс, – говорит преподаватель английского языка школы-гимназии №10 города Усть-Каменогорска Елена Кочнева.

Инклюзивное образование уверенно вошло в нашу жизнь. Во многих детских садах и школах, в колледжах и вузах открываются инклюзивные и коррекционные классы. Важно отметить деятельность педагогов, которые ежедневно работают с детьми с особыми образовательными потребностями. Опираясь на опыт и знания, они помогают им получить образование, а значит, и путёвку в жизнь. После этого у многих открываются возможности для продолжения обучения, получения профессии.

Результаты этой работы появляются не сразу. Нужны годы кропотливого труда, чтобы ребёнок раскрыл свой потенциал, стал открытым и общительным, полным энтузиазма. И каждый ученик, перешедший из коррекционного класса в обычный, каждый выпускник инклюзивного класса, поступивший в колледж или вуз – это победа целой команды учителей…

Преподаватели всегда гордятся своими выпускниками. Сколько бы им было лет, и как бы давно они не виделись, педагоги знают, как и чем живёт их бывший ученик, каких высот добился в профессии, семейной жизни.

Поэтому особенно тепло читать короткие, но такие душевные и трогательные эссе выпускников школ Восточно-Казахстанской области о своих любимых учителях. Этот челлендж запустило управление образования ВКО. И его горячо поддержали многие. Так трогательно звучат строки о любви и благодарности учителям от их повзрослевших воспитанников.

Нам же остаётся присоединиться ко всем поздравлениям, звучащим в адрес педагогов, и пожелать успехов, оптимизма, новых творческих идей и понимающих учеников!

Екатерина Гуляева