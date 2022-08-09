Нестандартные решения

ТОО «SP Jet», специализирующееся на выпуске товаров производственного назначения, выиграло номинацию областного этапа ежегодного конкурса «Лучший товар Казахстана».

Как сообщает пресс-служба Палаты предпринимателей ВКО, ТОО «SP Jet» с 2014 года занимается производством уплотнительных элементов, используя метод гидроабразивного точения по австрийской технологии «SKF Economos». Это позволяет промышленному предприятию быть постоянным поставщиком ремкомплектов гидравлических и пневматических уплотнений, элементов нагрузки и скольжения, втулок для перфораторов и прочих изделий для ремонта горно-шахтного оборудования, которое используют горнодобывающие предприятия Восточного Казахстана и соседних областей.

– С 2018 года наше предприятие занимается изготовлением и ремонтом гидравлических и пневматических цилиндров всех типов. Компания расширяет перечень производимых изделий, используя уникальное оборудование – станки CTX 510 Ecoline, DMH500M и SEAL JET NG060 с ЧПУ, работающие в трёхмерном пространстве, – пояснил директору Палаты предпринимателей ВКО Кайрату Мамырбаеву во время его визита для знакомства с производственной площадкой директор ТОО «SP Jet» Александр Строкатов.

На сегодняшний день на предприятии Усть-Каменогорска работают 30 сотрудников, большинство из которых прошли обучение у специально приглашённых зарубежных экспертов. Их научили не только пользоваться станками на уровне операторов, но и показали основные элементы текущего ремонта и обслуживания технологического оборудования. Обучение персонала не прошло даром – сегодня ТОО «SP Jet» готово выполнить заказ любой сложности, а всю линейку продукции компании можно увидеть в специализированном магазине.

Однако останавливаться на достигнутом это небольшое предприятие не собирается. Благодаря государственной программе поддержки бизнес-инициатив, ТОО «SP Jet» недавно приобрело универсальный станок CTX 510 Ecoline. И сегодня назрела необходимость организовать краткосрочные курсы для персонала по работе и обслуживанию этого современного оборудования.

– Используя новый станок, можно изготовить необходимые детали гораздо быстрее и качественнее. Станок выполняет все операции: работая в трёх плоскостях, он обтачивает, просверливает отверстия и фрезерует необходимые пазы. И всё это делается одновременно. Возможности, конечно, колоссальные. Но нам нужно, чтобы приехали специалисты и обучили работе на нём, обновили программы и увеличили возможности станка, расширили его функционал, – отметил Александр Строкатов.

Чтобы решить проблему компании, ещё недавно можно было воспользоваться проектом «Старшие сеньоры», который при поддержке государства отлично работал на территории Казахстана в течение ряда лет. Он давал возможность бизнесу подавать заявки на приглашение ведущих специалистов и экспертов для обучения коллективов современным технологиям и методикам работы на производственном оборудовании.

– В настоящее время проект не действует, но мы будем изыскивать другие возможности для приглашения в ТОО «SP Jet» специалистов, которые смогут провести апгрейд программного обеспечения и обучить работе на станке сотрудников предприятия. К примеру, можно изучить возможности, предоставляемые Европейским банком реконструкции и развития, где действуют подобные программы, – отметил Кайрат Мамырбаев.

По словам Александра Строкатова, тесно сотрудничая с такими промышленными гигантами региона, как ТОО «Казцинк», АО «ФИК «Алел», корпорация «Казахмыс», а также другими горнорудными и горнодобывающими компаниями Восточного Казахстана, их небольшой компании не раз приходилось изобретать и изготавливать самые необычные и нестандартные образцы оборудования.

– Мы постоянно оформляем сертификаты СТ KZ на выпускаемую продукцию, потому что к нему у наших партнёров и потребителей безапелляционное доверие. В настоящее время мы заключаем контракт с российскими компаниями – будем экспортировать туда свои изделия, – отметил Александр Строкатов.

Как отметили в пресс-службе Палаты предпринимателей ВКО, на сегодняшний день в Восточно-Казахстанской области нет предприятий, аналогичных ТОО «SP Jet». Так что заказов у компании на изготовление нестандартного оборудования вполне достаточно. Неудивительно, что производство хорошо известно на территории всей Восточно-Казахстанской области и области Абай.

Высокое качество изготовляемой продукции, её новизна и научный подход к делу позволяют предприятию быть постоянным участником выставок отечественных производителей. В июле 2022 года исключительные характеристики работы предприятия, его высококачественная продукция и огромный вклад в развитие импортозамещения привели ТОО «SP Jet» к победе в номинации «Лучшие товары производственного назначения» на региональном этапе конкурса «Лучший товар Казахстана». Статуэтку, сертификат и диплом победителя Александру Строкатову в ходе мероприятия торжественно вручил директор Палаты предпринимателей ВКО.

– В конце года предприятие поборется за звание лучшего из лучших на республиканском этапе конкурса. Учитывая производственные возможности ТОО «SP Jet» и фактическое отсутствие конкуренции на внутреннем рынке, необходимо сделать всё возможное, чтобы сохранить потенциал предприятия и дать толчок его дальнейшему развитию, – подытожил Кайрат Мамырбаев.

Екатерина Гуляева

Фото пресс-службы Палаты предпринимателей ВКО