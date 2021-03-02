Традиционная субботняя ярмарка сельскохозяйственной продукции в Усть-Каменогорске прошла в предпоследний день февраля в несколько другом формате. Вернее она проходила сразу в двух разных местах. Около фермерского магазина «Фреш Маркет», а также возле рынка «Дос-Нар».

На этот раз согласно графику привезли свою продукцию в областной центр труженики сельского хозяйства Аягозского и Уланского районов. По информации заместителя руководителя Управления сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области Ербола Куанышева, подобный подход используется для удобства покупателей, широкого их охвата. В зависимости от места проживания у горожан есть возможность запастись продуктами питания, не расходуя много времени и сил на утомительные порою поездки и походы по городу. В свою очередь, фермерам выпадает шанс реализовать больше разной продукции. В скором времени станет ясно, насколько это оправдает себя. Тем не менее для стабилизации цен на продовольственные товары для населения в рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева от органов местной власти в регионах требуются нестандартные идеи и подходы.

Уланские фермеры доставили в Усть-Каменогорск мясо крупного рогатого скота, конину, баранину, свинину, молоко, творог, мясо птицы, колбасные изделия, консервы, овощи, масло. В общем всё, что производят в районе труженики агропрома. Причём по цене ниже средней, чем на рынке, на 10–15 процентов. Исходя из разнообразия предлагаемых товаров, можно представить уровень развития перерабатывающей отрасли.

Между тем руководство области считает, что реально потенциал сферы переработки в Восточном Казахстане во много раз больше и ставит ряд задач по его наиболее полному раскрытию. В частности по увеличению объёмов сельхозпродукции с высокой добавленной стоимостью. Об этом глава региона Даниал Ахметов говорил накануне в ходе ежегодной отчётной встречи с населением. У каждого района есть свои сильные стороны, которые необходимо использовать в интересах наших граждан и государства.

В Аягозском районе есть возможности для развития мясного животноводства. Заместитель руководителя районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства Райхан Шаукенова сообщила, что увеличению поголовья скота способствует существенная поддержка со стороны государства. Действует много программ, которые выгодны сельчанам для открытия своего дела, надёжного источника доходов для семьи. Аягозцы активно разводят КРС, лошадей, овец, получают различные субсидии. По её словам, предпочтение отдаётся казахской белоголовой породе, которая идеально подходит для разведения в местных условиях.

На ярмарку крестьяне привезли мясо крупного рогатого скота, лошадей, овец. Рекомендованная цена за один килограмм говядины – 2100, конины – 2300, баранины – 1900 тенге. Однако на то и ярмарка, чтобы обе стороны – продавец и покупатель – находили компромисс. Всегда есть возможность поторговаться и сбавить цену.

Как сказала Райхан Шаукенова, в Аягозском районе к числу активно действующих относится 1178 крестьянских хозяйств. В сложных природно-климатических условиях особое внимание уделяется заготовке кормов. В 2020 году в районе закуплено 53 новых трактора. Годом раньше их приобретено ещё больше. Техника нужна для выращивания и уборки кормовых культур там, где это вполне возможно.

В последние годы проведена большая работа в степи по обводнению пастбищ, обустройству колодцев. В 2019 году установлено большое количество солнечных панелей по выработке электроэнергии для нужд животноводов и подачи воды из скважин. Эти проекты были выгодны для фермеров в связи с субсидированием значительной части затрат на проведение монтажных работ.

Для участников ярмарки из сёл Карагаш, Акчатау, Мамырсу, Емельтау, Мынбулак, а также других населённых пунктов Аягозского района подобные поездки стали привычными. К примеру, 13 марта их ожидает выезд на ярмарку в Семей. На аягозских фермеров возложена миссия порадовать горожан свежими и натуральными продуктами питания.

Меир Токобаев

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