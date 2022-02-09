Непростые уроки истории

30 лет исполнилось добровольному обществу инвалидов-чернобыльцев в Семее. Общественность города чествовала юбиляров в областной библиотеке им. Абая.

ОФ «Центр семьи» совместно с областной библиотекой им. Абая выступили организаторами юбилейного вечера в честь 30-летия со дня создания городского добровольного общества инвалидов-чернобыльцев в Семее, бессменным председателем которого все эти годы является Вениамин Следников.

– Эта страшная техногенная авария, унёсшая жизни тысяч людей, негативно повлияла на многих. Прежде всего на ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, многое из которых отправились на эти работы добровольцами. Ведь тогда толком никто не знал, к каким пагубным последствиям это может привести. Но со временем встал вопрос о защите их прав и охране здоровья, для чего во многих городах создавались инициативные группы и общественные объединения. Неравнодушные люди, готовые защищать права чернобыльцев, объединились 30 лет назад и в Семее, – отметила президент ОФ «Центр семьи» Жанна Жибраева.

К сожалению, годы берут своё, и чернобыльцев в Семее становится всё меньше и меньше. Тем не менее, актив добровольного общества инвалидов-чернобыльцев продолжает работать. К примеру, сейчас они призывают общественность города поддержать их инициативу по открытию памятника жертвам аварии Чернобыльской АЭС.

Кроме того, в Семее уже многие годы действует единственный в республике музей ликвидаторов аварии, созданный по личной инициативе Вениамина Следникова. На базе музея проводится множество мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодёжи Казахстана.

– От всей души благодарим вас за труд, за героизм и преданность делу строительства безъядерного мира. Безусловно, память об этой страшной техногенной аварии нужна будущим поколениям как один из уроков истории, который ни в коем случае нельзя забывать, – отметила директор Дома дружбы Семея Надежда Шарова.

С юбилеем чернобыльцев Семея поздравили представители общественных и государственных организаций города.

Напомним, что авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Из 190 тонн ядерного топлива 90 процентов попали в атмосферу и были разнесены на тысячи километров от эпицентра взрыва, сила которого в девять раз превысила силу ядерной бомбардировки в Хиросиме.

От взрыва, в первую очередь, пострадали жители Беларуси, Украины и России. Однако уже через несколько дней после аварии повышение радиационного фона отмечалось во многих городах Европы и Азии, шлейф дотянулся даже до Американского континента.

Екатерина Гуляева

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Семей