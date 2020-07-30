Неприятный сюрприз природы

В результате проливного дождя в Тарбагатайском районе произошло подтопление домов и разрушение хозяйственных построек.

Напомним, 19 июля в селе Жанааул прошёл сильный ливень. По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО, было подтоплено десять частных домов. Уровень воды в жилищах составил около 20 сантиметров. Также из-за прошедших осадков частично разрушены саманные стены трёх хозпостроек. Жителей пришлось временно разместить у родственников.

Сотрудники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ района при помощи мотопомп провели откачку воды. Всего откачено около 7000 кубометров воды. В целом, как отметил аким Тарбагатайского района Серикказы Садвакасов, к работе от службы пожаротушения были привлечены восемь человек личного состава, задействованы три мотопомпы, пожарная автоцистерна АЦ-40, а также десять человек и три единицы техники со стороны местных исполнительных органов.

Глава района встретился с пострадавшими от капризов природы.

– Из-за сильного дождя вода заполнила канал Терсайрық, который находится близ села Жанааул. Вследствие этого были подтоплены дома, – написал на своей странице в Facebook Серикказы Садвакасов. – По словам местных жителей, подобное происходило в 2013 году. Чтобы ситуация не повторилась вновь, поручил своему заместителю Ахмету Акказину заняться разработкой проектно-сметной документации по ремонту канала и возвышению дамбы.

Также аким района добавил, что после проверки специальной областной комиссии станет ясно, будет ли пострадавшим оказана какая-либо помощь.

Вместе с тем, согласно данным Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО, 21 июля в Тарбагатайском районе вновь прошёл проливной дождь, который длился 1,5 часа.

– В результате было подтоплено три дома, разрушено две хозяйственные постройки. Дождевая вода размыла дорогу и смыла мост. К счастью, жертв нет, скот не пострадал, – сообщила пресс-служба ДЧС ВКО.

Ания Есмухамет

Тарбагатайский район