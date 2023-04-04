Непривитые – в группе риска

Озвучены результаты мониторинга эпидситуации по кори в Восточно-Казахстанской области.

– Корь – острое инфекционное заболевание, которое передаётся воздушно-капельным путём, – проинформировала заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Сауле Слямгазина. – Чаще всего заболевают люди, не привитые против кори. И в подавляющем большинстве это дети.

На 31 марта текущего года в Казахстане зарегистрировали 107 подтверждённых случаев кори.

– Из них 12 – завозные, – подчеркнула Сауле Слямгазина. – Люди прибыли из Турции, Египта, Таджикистана и Кыргызстана. Из 107 заболевших – 96 дети. Более 80 пациентов оказались не привитыми против кори. В Восточном Казахстане эпидобстановка по кори оценивается как удовлетворительная. В прошлом и позапрошлом годах в нашем регионе не было зафиксировано ни одного случая заболевания корью. На сегодняшний день по области также не выявлено заболевших.

Корь опасна осложнениями, которые могут затронуть центральную нервную систему, органы ЖКТ, слуха и даже привести к инвалидности. Чтобы избежать вспышек этой болезни, в регионе проводятся профилактические мероприятия, в том числе вакцинация.

– Иммунизация – лучшая защита от кори, – считает заместитель руководителя ДСЭК ВКО. – Пример тому – мировая статистика. До проведения массовой вакцинации в мире ежегодно от кори погибало более 2,6 миллиона человек. В нашей стране, согласно Национальному календарю прививок, против кори, краснухи и паротита (вакцина КПК) вакцинируют детей в возрасте одного года и ревакцинируют их в шесть лет.

По информации ДСЭК ВКО, охват вакцинацией и ревакцинацией населения области за последние три года составил почти сто процентов. В прошлом году в регионе привили свыше 20 тысяч детей в возрасте одного года и шести лет. За три месяца текущего года более 3500 малышей получили комплексные прививки КПК, включая ревакцинированных школьников.

– Люди, не получившие прививки или не переболевшие корью, не имеют сформированного иммунитета против этой болезни, – подчёркивает Сауле Слямгазина. – И на протяжении всей жизни являются восприимчивыми к заболеванию. Соответственно составляют группу риска по его распространению.

Именно поэтому работники ПМСП совместно с социальными работниками и психологами проводят разъяснительную работу среди родителей, которые склоняются к отказу от прививки против кори. Как правило, чаще всего это молодые мамы и папы малышей в возрасте до одного года.

Такие мероприятия дают положительные результаты. Так, в 2022 году по области количество отказов от вакцинации значительно снизилось.

Из 58 эпизодов отказа от прививки и ревакцинации против кори на Усть-Каменогорск пришлось порядка 40 процентов случаев, на Глубоковский район – почти 30 процентов, на район Алтай – около 20 процентов, в Зайсанском и Шемонаихинском районах, а также в Риддере показатель отказов установился в пределе пяти процентов. Основными причинами по-прежнему остаются личные убеждения или недоверие к вакцинам.

– Если ранее вы не вакцинировались против кори, то можете получить эту прививку бесплатно. Для этого достаточно обратиться в свою семейную амбулаторию, – резюмировала заместитель руководителя ДСЭК ВКО. – Однако такая навёрстывающая вакцинация положена лишь до 30 лет. Что касается людей старшего возраста, для них возможно получение только постинфекционного иммунитета от кори. То есть, переболев, они уже не заразятся корью в будущем.

По данным специалистов ведомства, по плану в 2023 году иммунизации подлежит 22 500 детей в возрасте одного года и шести лет.

Лилия Дроздова