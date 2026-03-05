Непридуманные истории Гульнар Бекбердиновой

В творчестве Гульнар Бекбердиновой чувствуются душа и сердце народа, его древняя и современная богатая история и культура.



Однажды в сельском детском саду и семейной врачебной амбулатории мы увидели искусную, тонкую роспись на стенах, художественный декор интерьера, созданный вдохновением зрелого мастера, что встречается не часто. Сельчане с нескрываемой гордостью и уважением отметили, что это работа профессиональной художницы, их землячки Гульнар Бекбердиновой. Произошло это в селе Кокжайык Кокпектинского района, где она родилась и выросла, несколько лет трудилась в родной школе учителем рисования и черчения сразу после окончания художественно-графического факультета педагогического института в Семее.



– В те годы моей работы в школе уроки изобразительного искусства вырабатывали у учащихся не только навыки рисования, но и формировали целостное художественное мировоззрение, умение видеть красоту в окружающем мире, – вспоминает художница. – Одним словом, развивали у детей творческие способности, как сейчас принято говорить, креативный подход, стремление к поиску новых путей, творческому самовыражению.



НОВАЯ ВСТРЕЧА



Очередное знакомство с искусством Гульнар Бекбердиновой и встреча теперь уже лицом к лицу тоже произошли спонтанно в 2014 году во время поездки в город Чугучак СУАР КНР в составе делегации Восточно-Казахстанской области в рамках развития культурно-экономического сотрудничества.



– Конечно, у зарубежных коллег имеются своя древняя культура и уникальные традиции, – говорит наша собеседница. – Для них важны совместные выставки, проявляется интерес к изобразительному искусству Казахстана, к стилистике друг друга. Мне было поручено курировать эту выставку, и по её итогам могу сказать, что Чугучак имеет свою богатую историю, музеи, где отражаются художественные и культурные аспекты развития региона.



По её словам, один из местных коллег пригласил делегацию художников Усть-Каменогорска в свою мастерскую, где он даёт уроки рисования в жанре анимализма, традиционной китайской живописи. Среди обучающихся были люди старшего поколения, рисующие зверей и животных карандашами и маркерами. Для их стиля характерна тщательная, скрупулёзная проработка мелких элементов, деталей. Особенность же китайской живописи состоит в стремлении передать не внешнее сходство, а дух и суть предмета.



– Наши картины после выставки пополнили фонды культурных учреждений Чугучака и частные коллекции, – отметила Гульнар Бекбердинова. – Казахстанская живопись привлекает национальным колоритом, мастера кисти используют масляные краски, акцент делается на насыщенных цветах, передающих пейзаж степи и её атмосферу, кочевую культуру и элементы модернизма. В свою очередь, мне предоставилась возможность прибрести несколько авторских работ в жанре китайской живописи для экспозиции нашего музея-заповедника. Они выполнены в формате свитков, в частности вертикальные свитки предназначены для украшения стен архитектурного сооружения «Дворец императора» в парке «Шёлковый путь» Левобережного комплекса Усть-Каменогорска.



Как научный сотрудник музея-заповедника наша героиня пояснила, что это искусство, создаваемое минеральными красками на шёлке и бумаге, базируется на триединстве живописи, каллиграфии и поэзии. Картины максимально символичны, они подчёркивают гармонию природы, философию и мастерство штриха в сочетании с каллиграфией и печатями художника.



СИЛА ТАЛАНТА



С тех пор прошло немало времени, а сегодня, накануне Международного женского дня 8 Марта, есть повод уделить заслуженное внимание тем, кто связал свою жизнь и судьбу с изобразительным искусством, в основе чего лежит нелёгкий труд, возможно, больше подходящий для мужчин.

– Не будем скрывать, что в нашей профессии и призвании есть и другая сторона, когда необходимы крепкие мышцы, физическая сила, – признаётся Гульнар Бекбердинова. – К примеру, когда велись реконструкция и благоустройство парка Жамбыла в составе нашего музея-заповедника, я занималась оформлением серой безликой бетонной стены на территории городской зоны отдыха.

К практической реализации я приступила по утверждённым эскизам Управления культуры Восточно-Казахстанской области летом 2018 года. Основной сюжет был выбран неслучайно, мне хотелось изобразить в стиле пасторали природу родного края, её богатое биологическое разнообразие, флору и фауну посредством техники граффити. Это сочетание уличного искусства с сельскими мотивами – пейзажами, пасущимися животными, полевыми цветами, уникальными золотыми изделиями, найденными в Берельских и Шиликтинских курганах, и другими элементами – в мягких пастельных тонах. Из-за большого объёма работ и масштабов – длины и высоты старого забора – сам процесс его очистки, грунтования занял немало времени и сил. Мне приходилось подбирать нужную палитру акриловых красок, взбираться на строительные леса, а после трудового дня, видя реакцию прохожих на яркое преображение, чувствовала приятную усталость и удовлетворение.



НАРОДНЫЕ КОРНИ



Сегодня наша героиня трудится в отделе казахской этнографии Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника.

Так совпало, что тема народного декоративно-прикладного искусства в виде сырмаков, текеметов, алаша и их разновидностей тесно перекликается с сюжетом картины художницы «Қараала сырмақ. Қазақтың ісмер әйелдері». На ней почтенные представительницы старшего поколения в роли народных экспертов оценивают искусство молодых мастериц, выносят свой вердикт.

– Мы родились и выросли в окружении прекрасного, и неслучайно в моём творчестве сильны этнические мотивы, для всех нас это естественная среда, культурный фон, питающий творческое воображение, – делится художница. – Мне нравятся картины бытового жанра из жизни народа, как нельзя лучше передающие его характер, дух и сердце, потому что всё это узнаваемо, осязаемо, оживает в памяти, будто набран нужный код.



МИР ПРИРОДЫ



В небольшой мастерской при музее в процессе творческого общения с членом Союза художников РК, мастерицей Куляш Акашевой создаются модели казахских костюмов. Гульнар Бекбердинова разрабатывает и рисует эскизы образцов национальной одежды, затем по ним воссоздаётся для пополнения фондов музея-заповедника старинная одежда, осуществляется их пошив для сотрудников музея.



В рабочем кабинете художницы висит картина по мотивам рассказа Оралхана Бокея «Апамның астауы» о деревянной посудине-астау, образцы которой выставлены в музее. Эта работа по итогам конкурса, посвящённого творчеству писателя, заняла первое место в 2018 году.

– Каждый может на ней узнать природу Катон-Карагая, – говорит художница. –

У меня есть большая мечта создать такое полотно, которое отразит первозданную природу, царицу Алтая – священную гору Мұзтау с её снежными вершинами, озёрами, ярким поясом высокогорной растительности, олицетворяющей её мощь, силу, недоступность. Будущее творение видится мне как триптих, выражающий общую идею, а на одном холсте автору невозможно передать масштабы замысла. Для этого потребуются время, вдохновение, энергия, потому как подобные вещи не рождаются в один миг, нужно их вынашивать, на что иногда уходят годы.



НА ПОЧВЕ ИСТОРИИ



Заметное место в творческом багаже Гульнар Бекбердиновой занимает историческая тема, и тут ей на руку часто происходящие в ВКО сенсации в сфере археологии. Это стало поводом для написания ряда картин, в том числе о тюркском кагане, артефакты о котором обнаружены при раскопках древнего кургана в знаменитом местечке Елеке сазы, что в Тарбагатайском районе.



– Тщательное изучение драгоценных элементов короны, украшавшей голову кагана, позволило мне реально, правдиво изобразить его образ, – отмечает наша собеседница. – Это и есть непридуманная история, когда художнику не нужно что-то брать с потолка, полагаться на воображение, фантазию, в итоге на холсте получается гармоничное сочетание научного и художественного начал.



Осознать, насколько напряжённый и непростой творческий процесс у живописца, можно по очень простому факту, когда он не является свободным художником в прямом смысле слова, а занимается написанием картин только в свободное от основной работы время.



– Наверное, в рыночных условиях по-другому нельзя, надо совмещать, а как это получается у разных художников – это уже другой вопрос, – говорит Гульнар Бекбердинова. – Всё это вместе нисколько не снижает планку ответственности и высокого спроса с меня и моих коллег за художественный уровень работ, новизну и свежесть идей, приверженность традициям, классическим устоям.



В общении с зарубежными коллегами, в условном сравнении творческих взглядов, картин, замыслов, способов и техники их воплощения на холсте в конечном счёте убеждаешься в правильности выбранного пути. Прежде мы учились и пробовали силы, нарабатывали опыт на лучших образцах мирового изобразительного искусства, глубоко осваивали его теорию, потому что всё модное и сиюминутное постепенно проходит, но остаётся в результате лишь то, что называют вечным.



По мнению художницы, прежде всего мастер кисти рисует не руками, а душой, потому что ещё до нанесения самого первого мазка на холст он должен всё увидеть своими глазами в окружающей нас реальности.

Таир Сапаргалиев

Фото из личного архива Гульнар Бекбердиновой





