Общество

Непредвзятая оценка

28.05.2021
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Итоги общественного мониторинга качества оказания госуслуг обсудили на заседании Общественного совета ВКО.

На встрече в областном акимате, которая была также доступна в онлайн-формате, заведующий секретариатом совета по этике Кайрат Сапаргалиев сообщил, что в прошлом году на территории региона было проведено два общественных мониторинга качества оказания госуслуг. Первый – Институтом анализа и прогнозирования за счёт средств Управления внутренней политики ВКО, второй – Центром прикладных исследований Talap по социальному заказу Агентства РК по делам госслужбы.

– Мониторинг охватил 15 госуслуг из 400 видов, оказываемых на территории области, – отметил Кайрат Сапаргалиев. – Девять из них предоставляются местными исполнительными органами, четыре относятся к сфере здравоохранения, две – спорта, три – образования. В целом средний показатель удовлетворённости респондентов оказанными услугами составил 90,1 процента, что является хорошим результатом. Итоги мониторинга по госуслугам в сфере здравоохранения также были обсуждены на заседании межведомственной рабочей группы при департаменте Агентства РК по делам госслужбы ВКО с участием руководства облздрава и главных врачей медицинских организаций. Несмотря на обстоятельства, возникшие в связи с эпидситуацией по КВИ, в целом показатель удовлетворённости населения услугами в этой сфере составил 85,3 процента. При этом самые высокие оценки были получены относительно госуслуги «Вызов скорой медицинской помощи» – 93,2 процента, а низкие – по услуге прикрепления к медорганизации – 78 процентов.

Результаты исследования продемонстрировали – вопреки имеющейся вариативности способов получения услуги, более 80 процентов опрошенных предпочитают традиционный телефонный звонок, получение услуги через портал электронного правительства не так популярно. При записи на приём к врачу электронный способ использовали в два раза чаще, чем при вызове врача на дом.

– Необходимо отметить, что возраст респондентов оказывает существенное влияние на предпочтение электронного способа получения услуги, – добавил спикер. – Так, в возрастной группе до 39 лет на портал электронного правительства с этой целью обращались в среднем около 23 процентов опрошенных, что является низким показателем, в возрасте старше 40 лет – 15, а старше 60 лет – вообще всего семь процентов.

Аналогично в сфере спорта мониторингом были охвачены госуслуги по присвоению спортивных разрядов, которые оказываются как Управлением спорта ВКО, так и отделами спорта на местном уровне.

На уровне области все показатели качества работы ЦОНов были оценены высоко, причём больше всего респонденты довольны результатом оказанной услуги. Значение, близкое к максимальному, отмечалось по работе сотрудников ЦОНов, и немного ниже остальных критериев были достаточность парковочных мест, комфортность условия ожидания и др.

В сфере образования мониторингом охвачены услуги выдачи разрешения органа опеки и попечительства об учёте мнения ребёнка, которые оказываются только через канцелярии отделов образования.

– Высокий уровень удовлетворённости отмечается в 15 из 19 районов области. Первое – третье место занимают Кокпектинский, Курчумский и Бескарагайский районы, – подчеркнул Кайрат Сапаргалиев. – В Уланском районе при получении услуги многие испытывали затруднения при заполнении формы и бланков через интернет или по телефону. Проблемы очередей в госорганах указывали получатели госуслуг Усть-Каменогорска и Риддера. Помимо массового опроса услугополучателей в рамках исследования был проведён мини-опрос экспертов из числа госслужащих, представителей Общественного совета и НПО. По мнению экспертов, больше всего трудностей возникает из-за уровня профессионализма сотрудников, поэтому агентство рассматривает вопрос о прохождении ими курсов повышения квалификации не реже одного раза в год. Согласно заключению Центра прикладных исследований, в целом удовлетворённость качеством оказываемых госуслуг по области составляет 79 процентов. Восточно-Казахстанская область в рейтинге местных исполнительных органов заняла третье место после Акмолинской и Павлодарской областей, а в рейтинге, включающем в себя услуги акимата и центральных госорганов, – девятое место. В целом Центром прикладных услуг охвачено 70 видов услуг, из которых 46 оказываются на территории области.

Ева Ким

Фото из открытых источников

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28.05.2021
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