Неправильный тариф

В посёлке Жезкент Бородулихинского района снизят тарифы на услуги по вывозу мусора.

По представлению Бородулихинской районной прокуратуры, Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по ВКО вынес предписание ТОО «Транс Эко Сервис» о прекращении нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции и устранении его последствий.

ТОО «Транс Эко Сервис» осуществляет сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов в посёлке Жезкент. По данным ведомства, предприятие самовольно установило и применило незаконный тариф на услуги по сбору и вывозу мусора.

Теперь, на основании предписания, ТОО «Транс Эко Сервис» до 30 мая 2022 года должно произвести перерасчёт потребителям с применением тарифов, утверждённых решением маслихата Бородулихинского района ВКО от 28 июня 2019 года.

Кроме того, по указанному факту возбуждено дело об административном правонарушении по части 3-1 статьи 159 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» и передано на рассмотрение суда.

Юрий Пааль

Бородулихинский район