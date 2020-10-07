Неотъемлемая часть мировой культуры 

Культурно-познавательный зал «Абай» открылся в Объединённых Арабских Эмиратах.

В церемонии открытия, организованной при поддержке Министерства культуры и спорта РК, приняли участие руководство Национальной академической библиотеки РК и Союза писателей Казахстана, соотечественники, послы иностранных государств в Эмиратах, а также общественные деятели и представители СМИ.

Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в ОАЭ Мадияр Менилбеков, культурно-познавательный зал «Абай» внесёт большой вклад в популяризацию литературного наследия казахского народа среди соотечественников за рубежом, познакомит местных читателей с произведениями казахского классика.

Также он рассказал о программе «Рухани жаңғыру», инициированной Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, в рамках которой особо важно показать миру национальную культуру и искусство, глубину казахской литературы во главе с Абаем.

Мадияр Менилбеков упомянул статью Главы государства

Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в ХХІ веке», отметив, что большая и ответственная задача – широко осветить в международном сообществе как бренд нашей страны великого поэта Абая Кунанбайулы, который является неотъемлемой частью мировой культуры.

Отметим, культурно-познавательный зал «Абай» находится в здании Посольства РК в Объединённых Арабских Эмиратах. Здесь читатели могут ознакомиться с произведениями на казахском, арабском и английском языках, посвящёнными жизни и творчеству великого поэта. Кроме того, в зале будут проводиться различные научные конференции, пресс-конференции и другие официальные мероприятия по вопросам культурного сотрудничества между двумя государствами.

Ания Есмухамет