Неосторожность до пожара довела

Крупное возгорание травы произошло в Курчумском районе. Огнём охватило площадь в 40 гектаров.

Загорание сухой травы на открытой территории началось 9 августа, в обед. Как известно, травяные пожары быстро перерастают в неконтролируемое горение и охватывают несколько гектаров. Так, огонь мгновенно распространился на площади 40 гектаров.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения и приступили к тушению. Однако ситуацию осложняли ветер и особенности местности – пожарным машинам и другой технике было трудно маневрировать. Для ликвидации чрезвычайной ситуации были задействованы дополнительные силы.

– Рано утром 10 августа в помощь на тушение загорания травы в Курчумском районе были направлены ещё 20 пожарных из Усть-Каменогорска, – сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

В 9 утра была объявлена локализация по загоранию травы, а в 11:30 – его полная ликвидация. Всего в схватке с огнём участвовали более 30 пожарных, местные исполнительные органы, а также жители Курчумского района.

По причине случившегося специалисты отрабатывают версию неосторожного обращения с огнём. Также они напоминают, что за несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность.

– За несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигание стерни и несоблюдения правил пожарной безопасности в лесных и степных массивах предусмотрена административная ответственность по статьям 336, 367, 410 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, – добавили в пресс-службе ДЧС ВКО.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по номерам: 101 и 112.

Татьяна Кравченко

Фото из открытых источников

Курчумский район