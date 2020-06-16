Неоправданный риск

В регионе отмечается значительный прирост количества заболевших КВИ. В большинстве случаев причиной является банальная безответственность граждан.

Так, несмотря на временный запрет проведения торжественных и траурных мероприятий, 30 мая жительница посёлка Асубулак поехала с мужем в Усть-Каменогорск на поминальный обед, где собрались еще 16 человек. Затем семья направилась в район Алтай, где было еще два контактных лица.

Через день они вернулись домой, а 3 июня женщина почувствовала недомогание, температура тела повысилась до 39 градусов. Она обратилась за медицинской помощью в Усть-Каменогорскую городскую больницу № 4. После прохождения ПЦР-исследования получен положительный результат на COVID-19.

12 июня положительный результат выявлен ещё у шести человек, которые входили в контакт с заболевшей. Все они помещены на домашний карантин, кроме соседки. Ее направили в Усть-Каменогорскую городскую больницу № 1.

Определяется первоисточник заражения, установлены 33 контактных лица и круг контактов шести зараженных в поселке Асубулак и селе Таврическое. Все места, где находились заболевшие, продезинфицированы. Отделом полиции ужесточен контроль больных, которые находятся на домашнем карантине.

– Безответственное отношение, в первую очередь к собственному здоровью, несоблюдение карантинных мер, игнорирование требований уполномоченных органов привело к заражению 7 человек, – отметил главный государственный санитарный врач ВКО Марат Исмаилов. – Ещё раз прошу всех воздержаться от проведения любых семейных, памятных и иных мероприятий, строго соблюдать карантинные меры.

Наибольшее количество заболевших по региону фиксируется в Семее. Причем их ежедневный прирост также обусловлен игнорированием гражданами санитарно-эпидемиологических требований.

– 13 июня в области зарегистрировано 18 новых случаев инфицирования коронавирусом, 9 из них – в Семее, – сообщила член городского оперативного штаба, координатор по медицинским вопросам Найля Альменева. – Половина заболевших пользовались общественным транспортом, посещали рынки и супермаркеты. Поэтому на 9 заболевших выявлено 16 очагов инфекции и около 100 контактных лиц.

По данным городского оперативного штаба, на 14 июня всего в Семее зарегистрировано 164 случая заражения коронавирусной инфекцией. Взяты на контроль 100 очагов и полторы тысячи контактных лиц. Дополнительно зафиксировано 105 бессимптомных заболевших. В настоящее время шестеро находятся в тяжелом состоянии, двое – в палате реанимации. Имеются летальные исходы – от сопутствующих заболеваний умерли 4 человека.

– Вакцина от вируса пока не разработана. Единственная защита – соблюдение элементарных мер безопасности: социальной дистанции, личной гигиены и ношения маски. Оперативный штаб делает все возможное для предотвращения распространения вируса, но ответственность также лежит и на каждом из нас, – подчеркнула Найля Альменева.

Насима Халелова