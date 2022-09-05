В рамках акции «Дорога в школу» коллектив ФСМС ВКО вручил подарки школьникам из Усть-Каменогорска.

Накануне очередного учебного года коллектив Фонда социального медицинского страхования ВКО оказал поддержку детям с особыми потребностями, а также из малоимущих и многодетных семей.

– В рамках акции «Дорога в школу» и просто по зову сердца мы посетили семьи, которым нужна помощь, поздравили детей с праздником, – сообщила главный эксперт отдела по информированию населения и рассмотрению обращений ФСМС ВКО Рашида Ташкенова.

Коллектив областного филиала фонда подарил ребятам рюкзаки, обувь, куртки, канцелярские товары. По словам родителей, которые собирали своих детей в школу, такая поддержка пришлась вовремя.

Как отметила многодетная мама Жадыра Темирбаева, очень приятно, что сотрудники фонда медстрахования уделили внимание многодетным семьям и сделали приятные, а главное необходимые подарки накануне нового учебного года.

– Мы совсем не ожидали, что нашу семью так поздравят с наступающим учебным годом, – поблагодарила она. – Большое спасибо!

Сотрудники фонда пожелали школьникам успехов, интересных событий в новом учебном году.

Ерик Абитов