Необходимые коррективы

При разработке генерального плана застройки областного центра особое внимание уделят водоохранным зонам.

На заседании Общественного совета Восточно-Казахстанской области обсужден целый комплекс актуальных проблем, касающихся важных сфер региона.

Руководитель отдела архитектуры и градостроительства областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Любовь Гончаренко презентовала проект постановления Правительства РК «О генеральном плане города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области».

Она отметила, что с учетом количества населения областного центра такой генплан утверждается Правительством РК и в текущем году заканчивается расчетный срок предыдущего плана. Документ уже прошел согласительные процедуры, комплексную градостроительную экспертизу, и есть положительное заключение. Любовь Гончаренко озвучила информацию об объектах строительства, которые включены в новый план.

Члены Общественного совета порекомендовали при разработке генплана обратить внимание на правила и нормы водоохранных зон и учесть проблемы, с которыми сталкиваются местные предприниматели.

– Этот вопрос переносится из одного генплана в другой, а проблема остается, – подчеркнул председатель областного Общественного совета, секретарь областного маслихата Владимир Головатюк. – Поэтому необходимо в рамках генплана пересмотреть все нормы, границы и выйти с конкретным предложением.

В ходе общественных слушаний на рассмотрение участников заседания вынесено 50 проектов нормативно-правовых актов. Информацию предоставили руководители и заместители ряда управлений и ведомств региона.

В частности, заслушан доклад руководителя областного управления экономики и бюджетного планирования Сауле Улаковой по проекту областного бюджета на 2020–2022 годы. Также был представлен отчет об исполнении областного бюджета за 2019 год.

С учетом всех замечаний и дополнений по всем проектам членами Общественного совета даны конкретные рекомендации. Особое внимание уделено результатам предпринятых мер, направленных на улучшение социально-экономического развития приграничных районов области.

Ерик Абитов