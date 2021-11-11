Необходимые корректировки

Внесение изменений в областной бюджет, а также реализацию проектов государственно-частного партнёрства рассмотрели на внеочередной X сессии Восточно-Казахстанского областного маслихата.

Одним из главных вопросов, рассматриваемых на сессии областного маслихата, стала корректировка утверждённого бюджета на 2021 год.

– Основанием для уточнения параметров областного бюджета на текущий год послужили изменения объёмов целевых трансфертов и кредитов из республиканского бюджета, а также уточнение лимитов расходов по областным администраторам бюджетных программ за счёт перевыполнения доходной части бюджета и сложившейся экономии, – сообщила руководитель Управления экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области Сауле Улакова.

В рамках уточнения предусмотрено увеличение поступлений в областной бюджет на сумму 3250,8 миллиона тенге за счёт сокращения сумм трансфертов и кредитов из республиканского бюджета на выплату государственной адресной социальной помощи и гарантированного социального пакета на 713,3 миллиона тенге, предоставление бюджетных кредитов для реализации мер социальной поддержки специалистов на 499,8 миллиона тенге, субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов АПК на 250 миллионов тенге и другое.

– При этом дополнительно из республиканского бюджета поступают 5,4 миллиарда тенге на субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования, возмещение части расходов, понесённых субъектом АПК при инвестиционных вложениях, увеличение оплаты труда медицинским работникам, педагогам и другое, – добавила Сауле Улакова.

Стоит отметить, что в связи с перевыполнением доходной части бюджета за счёт индивидуального подоходного и социального налогов, административных штрафов и других неналоговых платежей планируется увеличить прогноз собственных доходов областного бюджета на 1,2 миллиарда тенге.

За счёт его увеличения предусмотрено повышение расходов на реализацию механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары на 1404,4 миллиона тенге, субсидирование затрат ГКП «Теплокоммунэнерго» Семея по приобретению топлива для проведения бесперебойного отопительного сезона 2021 – 2022 г.г. на 305,6 миллиона тенге, приобретение 45 квартир в Курчатове для обеспечения жильём многодетных и малообеспеченных семей на 168,4 миллиона тенге.

Также народные избранники рассмотрели вопрос принятия государственных обязательств по проекту ГЧП «Создание и эксплуатация системы фото-, видеофиксации и видеоаналитики в городе Семее» в размере 5 193 471 079 тенге на 2022 – 2027 годы.

– Предполагается создание системы с включением в неё 114 аппаратно-программных комплексов, которые будут функционировать на улицах города, в том числе на 74 линейных участках и 40 перекрёстках, – рассказал исполняющий обязанности руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области Нурбек Тураров. – Также безопасность будут обеспечивать 687 камер общего видеонаблюдения. 88 видеокамер сторонних организаций будут интегрированы в общую систему Ситуационного центра. Сотрудникам полиции будут вручены сто рабочих планшетов. Также проект предусматривает внедрение десяти экометеодатчиков для определения загрязнения воздуха.

На сессии маслихата обсудили и изменения в некоторые решения Восточно-Казахстанского областного маслихата.

По всем рассмотренным вопросам повестки дня с учётом изменений и дополнений народные избранники приняли соответствующие решения.

Александра Исаева

Фото из открытых источников