Необходимая мера

В Риддере намерены наращивать темпы вакцинации на предприятиях города.

В акимате города Риддера состоялось совещание по текущим результатам вакцинации против COVID-19.

Во встрече приняли участие представители акимата Риддера, Тишинского рудника, ТОО «Казцинкмаш» и городского управления СЭК.

Как было отмечено на совещании, в моногороде наблюдаются низкие показатели по вакцинации среди работников предприятий и увеличение числа заболевших COVID-19. В этой связи даны рекомендации по усилению работы в этом направлении и соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Также рекомендовано провести разъяснительную работу среди сотрудников местных предприятий о необходимости вакцинации.

По данным акимата Риддера, всего в моногороде проживает 55534 человека. Из 43290 человек от 18 лет и старше на 12 августа текущего года привито первым компонентом 16688 риддерцев, что составляет 38,5 процента от общего числа подлежащих вакцинации.

Марк Касымов

Фото из открытых источников

Риддер