Немеркнущий свет рампы

За годы независимости страны ритм жизни Восточно-Казахстанского областного драматического театра значительно ускорился, а его репертуарный диапазон стал богаче.

О немеркнущем свете души театра можно судить по его спектаклям, премьерам. 56-й театральный сезон в Усть-Каменогорске был в самом разгаре, когда произошло знаменательное историческое событие – провозглашение независимости Республики Казахстан.

Уже через несколько дней, 26 декабря 1991 года, на местных подмостках состоялась премьера постановки к Новому году – «Белоснежка и Снегурочка».

Всего за 30 лет независимости Казахстана на сцене ВКО русского драматического театра увидели свет софитов 185 новых спектаклей! Это постановки нестареющей и все такой же актуальной отечественной, русской и зарубежной классики: произведений К. Гольдони, М. Булгакова, Б. Шоу, А. Касона, А. Островского, М. Ауэзова, Ф. Достоевского…

Среди современных авторов зрители открыли для себя имена Р. Мукановой, Л. Разумовской, Н. Птушкиной, Н. Коляды, О. Жанайдарова и многих других.

Спектакль – это вибрация души каждого в отдельности актёра или человека, сидящего в зрительном зале. И пока этот взаимообмен энергиями продолжается, спектакль живёт! Некоторые постановки театра не сходили с подмостков и собирали аншлаги долгие годы. Среди таких «долгожителей»: комедия «Прибайкальская кадриль» В. Гуркина, драма «Гроза» А. Островского, сказка «Братец Лис и Братец Кролик» С. Астраханцева, сценическая версия произведений А. С. Пушкина «Играем Пушкина».

Вместе с тем театр аккумулировал и творчески воплощал перспективные идеи, новые проекты. В 1998 году был создан уникальный коллектив – театр ростовых кукол под руководством режиссёра-постановщика Ларисы Фоменко и художника-постановщика Николая Фоменко. Их творческие проекты: «Гусёнок» Н. Гернет, «Мымренок» В. Афонина, «Шоу ростовых кукол» Д. Хармса, «Изумрудный город» Ф. Баума и Н. Волкова, «Как солдат мужика уму-разуму учил» были тепло приняты зрителями и отмечены на международных театральных фестивалях. В 2019 году впервые в репертуаре театра появился аудиотактильный спектакль «Друзья Федоры» (режиссёр-постановщик Анастасия Витман) для детей с ограниченными возможностями по зрению.

На фоне значительных и стремительных исторических событий, которые переживает наша молодая республика, коллектив театра не прекращал свой творческий поиск, по сей день опираясь на высокие традиции выдающихся и талантливых предшественников.

Дарья Волкоедова

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