Нельзя недооценивать опасность

В усиленном питании с обилием белка, здоровом образе жизни и посильных физических нагрузках кроется секрет профилактики и успешного лечения одного из самых опаснейших инфекционных заболеваний – туберкулёза. В этом уверены специалисты противотуберкулёзной службы Семея.

Туберкулёзом может заболеть любой из нас. Именно поэтому при первых же признаках необходимо немедленно обратиться за помощью к участковому врачу.

– Симптомы заболевания широко известны: снижение веса и аппетита, беспрестанный кашель более двух недель, слабость, потливость. Всё это должно насторожить как самого больного, так и его окружение, ведь без должного лечения он может быть опасен для остальных. Выздоровление во многом зависит от личной позиции каждого, – пояснил директор Регионального центра фтизиопульмонологии и реабилитации Ерлан Шакенов.

По его словам, в последние годы в Семее отмечается стабильная эпидемиологическая ситуация по туберкулёзу. Только за последние пять лет заболеваемость снизилась в 1,8 раза, составив в 2021 году 32 на 100 тыс. против 58,7 на 100 тыс. населения в 2017 году. Снизился и показатель смертности от туберкулёза в 1,7 раза, составив 2,9 на 100 тыс. населения против 5,1 в 2017 году.

Во многом это стало возможным благодаря оснащению Регионального центра фтизиопульмонологии и реабилитации современным диагностическим оборудованием, соответствующим мировым стандартам. На сегодняшний день специалисты применяют самые современные методы диагностики и передовые инновационные лабораторные технологии. Диагноз устанавливают в течение двух часов. Именно в этом кроется секрет успеха в лечении.

– При своевременном выявлении туберкулёз полностью излечим. Давно минули те времена, когда от чахотки умирали сотни и тысячи людей. Более того, сегодня пациенты, не выделяющие микробактерии туберкулёза и не представляющие опасности для окружающих, получают лечение амбулаторно, в своих поликлиниках по месту жительства. И это идёт только на пользу. Как говорится, дома и стены помогают, – отметил Ерлан Шакенов.

Однако очень важно не прерывать курс лечения ни на один день. Благодаря инновационным подходам с применением новых препаратов, рекомендованных ВОЗ, излечения можно добиться в рекордно короткие сроки.

– Люди, переболевшие туберкулёзом, могут учиться, работать, рожать здоровых детей, словом, жить полноценной жизнью, не представляя опасности для окружающих, – особо подчеркнул Ерлан Шакенов.

Но есть опасность того, что больные, находящиеся на амбулаторном лечении, могут в любой момент его прервать. И тогда болезнь может перейти в открытую форму, что становится опасным для окружающих. Поэтому так важен контроль за лечением больного. Эту роль взяла на себя общественная организация – ОО «Жәннат-Әлемі». Как рассказала его руководитель Динара Калиева, в деле борьбы с туберкулёзом необходимо выйти за пределы только медицинского аспекта. Это болезнь, прежде всего, социальная. А значит, и бороться с ней необходимо именно обществу.

– Наша организация работает с несколькими целевыми группами – это лица, не имеющие постоянного места жительства, потребители наркотиков и люди, живущие за чертой бедности. Наша задача – выявить туберкулёз и помочь человеку вылечиться. С 1 июня, с момента открытия нашей общественной организации, мы сумели выявить 13 больных и помогли пройти обследование 524 землякам. Уже в этом году были выявлены пятеро больных с открытой формой туберкулёза, – сообщила Динара Калиева.

На сегодняшний день под опекой ОО «Жәннат-Әлемі» находится 53 пациента. Все они получают специальное государственное пособие для обеспечения усиленным питанием и компенсации транспортных расходов, потому что каждый пациент обязан ежедневно ездить в поликлинику и получать там медикаменты по курсу лечения.

Не стоит недооценивать опасность туберкулеза. Да, его научились лечить, но лучше всего, вне всякого сомнения, вообще исключить возможность самого заболевания. И в этом деле решающую роль играет вакцинация детей.

– Первую прививку БЦЖ новорождённый получает ещё в родильном доме в первые четыре дня жизни. Повторную прививку дети получают в возрасте 6–7 лет. Однако из года в год количество вакцинированных против туберкулёза детей становится всё меньше. В прошлом году этот показатель составил только 95,4%. При этом без прививки, то есть без защиты от инфекции, остался 71 младенец, что на 30 малышей больше, чем в 2020 году. Основной причиной становится отказ родителей вакцинировать своего ребенка, – сообщила руководитель отдела эпидемиологического контроля Семея Шолпан Садыкова.

По словам специалиста, дети, привитые от туберкулёза, в 15 раз реже болеют этим заболеванием, а если и заболеют, то переносят его гораздо легче, чем не привитые. У детей, получивших вакцинацию, ещё ни разу не выявляли осложнённые, тяжёлые формы туберкулёза.

Екатерина Гуляева

Коллаж Бакытгуль Бельбаевой

Семей