Вести из районов
Нельзя без присмотра
В Зайсанском районе привлекают к ответственности владельцев безнадзорных животных.
Проблема безнадзорного выпаса сельскохозяйственных животных является одной из главных в населённых пунктах региона.
Владельцы домашнего скота говорят, что выпускать животных на вольный выпас для них мера вынужденная.
Однако зачастую коровы, лошади и другие животные, находящиеся без присмотра, становятся виновниками ДТП и объектами краж.
В районе проводится работа по выявлению и привлечению к ответственности владельцев таких животных.
Так, на жителя городского микрорайона Заречный наложен штраф в размере 2 МРП (9100 тенге). Сотрудники полиции отметили, что если ситуация повторится, размер взысканий будет увеличен.
Марк Касымов
Зайсанский район