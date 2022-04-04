Нельзя без присмотра

В Зайсанском районе привлекают к ответственности владельцев безнадзорных животных.

Проблема безнадзорного выпаса сельскохозяйственных животных является одной из главных в населённых пунктах региона.

Владельцы домашнего скота говорят, что выпускать животных на вольный выпас для них мера вынужденная.

Однако зачастую коровы, лошади и другие животные, находящиеся без присмотра, становятся виновниками ДТП и объектами краж.

В районе проводится работа по выявлению и привлечению к ответственности владельцев таких животных.

Так, на жителя городского микрорайона Заречный наложен штраф в размере 2 МРП (9100 тенге). Сотрудники полиции отметили, что если ситуация повторится, размер взысканий будет увеличен.

Марк Касымов

Зайсанский район