Нектар из сладкого золота

Предприниматель из Усть-Каменогорска Евгений Пак сумел сертифицировать производство слабоалкогольного напитка – медовухи.

В феврале на международной выставке предприниматель из Восточного Казахстана был удостоен специального сертификата. Директор ТОО «Global invest International» и «Медовая марка» Евгений Пак сделал решительный шаг в вопросе изготовления и реализации натурального слабоалкогольного напитка на основе мёда. Бизнесмен сумел сертифицировать свою продукцию, преодолев немало препон.

– Как и почему вдруг начали работать с мёдом?

– Если честно, это была идея моего дяди, который всегда говорил, что мёд – самый полезный продукт на земле. Его состав быстро и легко усваивается организмом, лечит разные недуги и продлевает молодость. Кроме того, Восточно-Казахстанская область является родиной казахстанского пчеловодства, и именно здесь производится свыше 70 процентов «сладкого золота».

Увы, это древнее и важное ремесло не в моде у молодежи. Ведь это трудоёмкий, ответственный процесс, в котором важно учитывать много факторов – от погоды до питания пчёл. Почти нет преемственности поколений, передачи мастерства.

Для этой важной отрасли нужна поддержка государства, потому что даже те хозяйства или частники, которые произвели достаточное количество мёда, зачастую не могут его реализовать. Не говоря уже о таких продуктах как маточное молочко, прополис, медовуха.

– В чём заключалась сложность с производством и реализацией этого «напитка богов и бессмертия»?

– Действительно, медовые напитки, получаемые путём брожения, известны человечеству с давних времён, причём в разных культурах – Египте, Индии, на Руси. Индоевропейцы считали мёд сакральным продуктом, потому что, по их верованиям, в ином (небесном) мире существуют медовые реки. Таким образом, медовый напиток связывали с потусторонним миром и идеей бессмертия. Скандинавы называли его «даром Одина» или «мёдом поэзии». Словом, польза для души и тела! Даже детям можно давать немного этого напитка от простуды.

В законодательном плане все сложнее, чем в мифологическом. Медовуха не входит в классификатор подакцизной алкогольной продукции. Пришлось обращаться за разъяснением в Палату предпринимателей ВКО и ряд министерств. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить специалистов областной Палаты предпринимателей за оказанное содействие.

Так, в статье 5 Закона РК от 1999 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» не говорится о медовухе как виде алкоголя. Исходя из принципа – что не запрещено, то разрешено, мы продолжили доказывать, что, согласно техническому регламенту Таможенного союза ЕАЭС, медовуха не относится к ликероводочным изделиям. То есть это не алкогольная, а натуральная продукция, наподобие кумыса, который также имеет градус, но в него не добавляют спирт. Это результат естественного брожения меда.

Больше всего вопросов было связано именно с производством и реализацией уникальной продукции, которую раньше пчеловоды продавали «из-под полы». В техрегламенте же четко прописано, чем отличается, скажем, сидр – легкий яблочный винный напиток от питных медов. И нам удалось доказать, что мы все делаем законно.

– Расскажите непосредственно о производстве.

– У нас более 650 пчелосемей карпатской породы. Собственные пасеки и пасеки партнеров расположены в Катон-Карагайском и Шемонаихинском районах. Есть цех по изготовлению десертного меда с орехами и изюмом.

Рецептуры медовухи мы отрабатывали в течение года вместе с экспертами-медоварами. Методом проб и ошибок был найден оптимальный вариант технологии, утвержденный На-

циональным центром экспертизы РК. Впрочем, вся наша продукция сертифицирована, соответствует ГОСТам. Главное – мы не добавляем в напиток сахар, спирт, красители и консерванты. На сегодняшний день у нас три сорта медовухи – классическая, лимонная и алматинская. В целом, без преувеличения можно сказать, что наша «Медовая марка» – это новый отечественный бренд. В планах –

выход на зарубежные рынки сбыта.

– Как вам удалось взять приз на фестивале?

– Из-за тех же законодательных проволочек мы и на конкурсе оказались вне всяких номинаций. К примеру, там был представлен безалкогольный питной медовый квас, медовое пиво до шести градусов, медовые вина больше 12 градусов, крепленые медовые напитки, настойки – свыше 25 градусов. Однако нас отметили специальным дипломом, так сказать, за волю к победе.

Но это не главное. Никогда не забуду, как ко мне подошел президент национального союза пчеловодов Республики Казахстан «Бал-Ара» Сергей Терещенко и поблагодарил за то, что нам наконец-то удалось сдвинуть этот непростой вопрос по производству и реализации медовухи с мёртвой точки. Теперь качественная сертифицированная продукция доступна любому казахстанцу.

Ева Ким