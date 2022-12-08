Некогда скучать!

Помочь нуждающимся, подарить праздник детям, сделать родное село чистым и зелёным – такие задачи ставит перед собой активная молодёжь Урджарского района. Собравшись под шаныраком Молодёжного ресурсного центра, волонтёры воплощают в жизнь свои инициативы.

Сегодня удержать молодых людей в селе – задача совсем не простая. Огни больших городов, возможность получить образование и построить карьеру привлекают многих, но не всех. Те, кто решил связать свою судьбу с родными местами, всегда найдут интересное и полезное дело и даже организуют досуг для себя и окружающих. Было бы желание!

А его у молодёжи Урджарского района немало. Сегодня Молодёжный ресурсный центр работает вместе с увлечёнными молодыми людьми в возрасте от 14 до 29 лет. Кстати, по переписи 2022 года, в районе проживает 13 207 молодых людей, из них 6 995 мужчин и 6 212 женщин. То есть потенциал для привлечения к активной общественной жизни молодёжи района есть.

– Молодёжный центр поддерживает тесные связи с активными молодыми предпринимателями, волонтёрами, школьниками, студентами колледжей района. С ними мы проводим спортивные состязания, организуем работу образовательных площадок, воплощаем в жизнь добрые дела. И рассказываем о нашей деятельности на своих аккаунтах в Instagram, Facebook, Tik Tok и YouTube, – рассказала специалист Молодёжного ресурсного центра Урджарского района Араилым Алпысбекова.

Твори добро

Вот и сейчас активные волонтёры района проводят опрос малообеспеченных и многодетных семей, составляют списки продуктов питания и одежды, в которой они нуждаются. Конечно, обеспечить всех от и до у молодёжи пока нет возможности, но волонтёры привлекают молодых предпринимателей района, а также крупные крестьянские хозяйства и предприятия к спонсорской и благотворительной деятельности. На собранные средства приобретаются наборы необходимых продуктов питания, идёт сбор одежды. Особенно сейчас, когда так нужны тёплые вещи для детей разных возрастов.

Не забывают о ветеранах и пенсионерах. Есть в 27 сельских округах одиноко проживающие пожилые люди, которым нужно просто занести в дом дрова и уголь, растопить печь, расчистить от снега дорожки во дворе. Таких пенсионеров под свою опеку берут юноши и девушки. Они не только помогут по хозяйству, но и повеселят стариков новостями, расскажут о новой книге или недавно просмотренном фильме. Ведь пожилым людям важна не только физическая помощь, но и внимание.

Свои инициативы молодые активисты воплощают во время таких благотворительных акций и проектов, как «Дари добро», «Помощь пожилым людям», «Радость детям», «Уважение к старшему, уважение к младшему» и многих других.

Подарить детям праздник

Под своё крыло волонтёры Молодёжного ресурсного центра Урджарского района взяли и воспитанников Бестерекской сельской школы-интерната, где живут и учатся дети без родительской опеки, а также их сверстники из малообеспеченных семей. Помимо оказания благотворительной помощи добровольцы часто устраивают большие весёлые праздники, сами выступают в роли ведущих, аниматоров и организуют развлекательную и концертную программу. Здесь своих старших друзей ждут с нетерпением. Ведь юноши и девушки всегда придумают что-то новенькое и интересное для своих подопечных.

Не забывают волонтёры о своих сверстниках – старшеклассниках и студентах колледжей района. Среди сельской молодёжи регулярно проходят спортивные мероприятия под общим девизом: «Будущее страны – здоровая молодёжь». Это весёлые старты, турниры по различным видам спорта, зимние спартакиады и летние состязания. Соревнуются в беге, борьбе, катаются на лыжах и коньках, играют в волейбол и тогызкумалак. Свои турниры они проводят на базах сельских школ, клубов или физкультурно-оздоровительного комплекса.

Деловая хватка

Особое внимание уделяется поддержке рабочей молодёжи, в том числе молодым предпринимателям района. Для них проводят обучающие семинары, организуют образовательные площадки по основам предпринимательской деятельности, а также викторины и деловые игры. Для поддержки рабочей молодёжи регулярно работает рубрика «Интервью с молодым профессионалом» в социальных сетях, публикуется информация о свободных вакансиях на предприятиях и в организациях Урджарского района.

Свои идеи волонтёры воплощают, работая в рамках семи общенациональных проектов на основе концепции «Birgemiz» по таким направлениям, как «Saylyq», «Gamqor», «Bilim».

– В Молодёжном ресурсном центре Урджарского района прошёл семинар-тренинг на тему «Жаңашылдыққа жетелейтін «Жастар рухы». В нём приняли участие специалисты сельских округов, руководство района и активная молодёжь. Кроме того, специалисты ресурсного центра ежеквартально участвуют в областных и республиканских семинарах, проходят обучение, повышают свою квалификацию, – рассказала Араилым Алпысбекова.

Стоит отметить, что в этом году состоялся 6-й внеочередной съезд молодёжного крыла партии Amanat, от Уржарского района в нём принял участие молодой учитель и активист Фархат Мухаметказыев, который рассказал о деятельности молодёжи Урджара на республиканском уровне.

Кроме того, недавно в Бурабайском районе прошёл Центрально-азиатский форум волонтёров, в работе которого принял участие специалист Молодёжного ресурсного центра Урджарского района Алмас Женисов.

Зелёный патруль

Значительную роль играет трудовой отряд «Жасыл ел», в составе которого в нынешнем году работали 90 бойцов. Ребята, вступившие в трудовой отряд, занимались благоустройством аллей и парков во всех сёлах района, следили за чистотой улиц и переулков, устраивали субботники, очищали от мусора пустыри, ухаживали за цветниками и деревьями.

Особое внимание уделили зоне отдыха на Алаколе, куда летом съезжаются тысячи туристов. Волонтёры следят за чистотой побережья целебного озера, призывая последовать своему примеру отдыхающих.

– В течение сезона наши бойцы активно участвовали в челленджах, организованных региональным филиалом «Жасыл ел»: «Одна река – одна судьба», «Попробуй себя», «Один день бойца «Жасыл ел» и «Работа энергичной молодёжи», – говорит Араилым Алпысбекова.

На благо общества

В нынешнем году по республиканскому проекту «Самғау Upshift» Молодёжный ресурсный центр Урджарского района стал лучшим среди шести областей и 31 района Казахстана. В рамках проекта три специалиста центра прошли специальное обучение и получили сертификаты. Они прошли курс по развитию жизненных навыков и компетенций для выявления и решения социальных проблем, организованный в рамках программы SAMGAU.

SAMGAU (UPSHIFT) – молодёжная программа Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Министерства труда и социальной защиты населения РК. В Казахстане она реализуется в партнёрстве с Сообществом молодёжных работников. Программа направлена на развитие и укрепление навыков подростков и молодёжи для создания инновационных социальных проектов с особым вниманием к наиболее уязвимым подросткам. Это могут быть ребята, страдающие ВИЧ и другими хроническими заболеваниями, молодые люди с инвалидностью, дети, оставшиеся без попечения родителей, другие уязвимые группы молодёжи. Кроме того, программа предоставляет молодым людям поддержку и руководство в процессе реализации собственных бизнес-идей.

Методология сочетает в себе онлайн-тренинги по укреплению жизненных навыков, практические семинары по инновациям, наставничество и малые гранты для пилотирования разработанных решений. Она направлена на расширение возможностей уязвимой молодёжи и подростков и их становления новаторами в социальной сфере. Новейшие эмпирические приёмы обучения помогают привить молодым людям и подросткам навыки выявлять, изучать и понимать проблемы, возникающие в местных сообществах, создавать результативные решения в форме продуктов или услуг.

Пройдя курс обучения, специалисты Молодёжного ресурсного центра Урджарского района работали с 60 молодыми людьми из социально уязвимых групп населения. Кроме того, молодёжь района участвовала в конкурсе социальных грантовых проектов, предложенном организаторами программы, из них четыре проекта в ближайшее время получат малые гранты в размере 220 тысяч тенге каждый.

Лучшие из лучших

Особое внимание уделяется качественной подготовке старшеклассников сельских школ к поступлению в колледжи и вузы Казахстана. Так, Молодёжный ресурсный центр заключил договоры с университетами в Семее и высшим колледжем Казахской инновационной академии. Специалисты провели выездную профориентационную работу для выпускников, приняли документы для поступления на государственный грант или для зачисления на платное отделение у 50 абитуриентов в Урджарском районе.

Как видим, молодёжи Урджарского района некогда скучать. Здесь работа кипит, принося пользу людям.

Екатерина Гуляева

Фото из архива Молодёжного ресурсного центра Урджарского района

Урджарский район