Неизменное противостояние

Женская волейбольная команда «Алтай» вышла в финал чемпионата Казахстана.

Завершились игры полуфинала плей-офф чемпионата Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги. По их итогам в финале встретятся два «вечных» соперника – «Алтай» и «Жетысу».

Решающие игры начались сразу с полуфинала, пропуская период 1/4, так как сильнейшая четвёрка команд явно превосходила оппонентов из нижней половины турнирной таблицы. Но и в полуфинале интриги не было – «Жетысу» встретилось с «Куанышем», а «Алтай» – с «Алматы», так что это напоминало подготовку к финальным матчам (и играм за третье место).

Усть-каменогорский коллектив в первом раунде плей-офф прошёл сквозь сопротивление четвёртой команды регулярки довольно-таки легко. Стартовая игра полуфинала для наших девушек вообще показалась крайне лёгкой. «Алтай» выиграл её со счётом 3:0, причём третий сет завершился с результатом 25:5.

Второй матч стал более интересным. Возможно, восточноказахстанские волейболистки расслабились, в первой партии их оппонентки даже частично вели в счёте. Но всё же мастерство в решающих моментах взяло верх, и первый сет завершился 25:21, а второй стал разгромным – 25:10. Концовка ознаменовалась нервной борьбой, и у «Алматы» впервые был шанс оставить партию за собой. Всё определил один матч-бол, решающий победный розыгрыш реализовала воспитанница усть-каменогорского волейбола Кристина Аниконова – 26:24.

В свою очередь «вечному» сопернику «Алтая» «Жетысу» пришлось немного сложнее. Первый матч у «Куаныша» они выиграли 3:0, а вот во второй игре петропавловский клуб смог взять один сет. Но апсета не вышло, и спортсменки из Талдыкоргана прошли в следующий раунд – 3:1.

Таким образом, в финале вновь встретятся лидеры казахстанского женского волейбола – «Алтай» и «Жетысу». «Куаныш» и «Алматы» разыграют между собой бронзу.

Дмитрий Одинцов

Фото из открытых источников